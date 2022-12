Povolování staveb má zjednodušit jednotné stanovisko, projedná ho Sněmovna

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Dmitrz Kalinovsky / Shutterstock Bagr v akci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut takzvaného Jednotného environmentálního stanoviska (JES). Stanovisko bude zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů, uvádí ministerstvo životního prostředí. Návrh nového zákona, který toto stanovisko zavádí, by měla dnes v prvním čtení projednat Sněmovna. Podle dřívějšího vyjádření bývalé ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) přinese vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlí povolovací procesy. Naproti tomu stínový ministr dopravy z hnutí ANO Martin Kolovratník míní, že JES přináší riziko pro všechny účastníky stavebního řízení.

Zákon má podle vládního návrhu začít platit k 1. červenci příštího roku. Stanovisko budou vydávat ve stanovených případech krajské úřady, v ostatních případech úřady obcí s rozšířenou působností. U některých záměrů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) bude vydávat jednotné stanovisko ministerstvo životního prostředí. Půjde třeba o ropné rafinerie, elektrárny nad stanovený výkon, železniční tratě nebo například hutě.

Stavebník bude moci o vydání stanoviska požádat před řízením o povolení záměru. Pokud o něj nepožádá, vyžádá si ho u patřičného úřadu stavební úřad. Povolení bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. V rámci posuzování vlivů na životní prostředí, takzvané EIA, bude stanovisko současně i stanoviskem EIA. Bude se to týkat staveb, které vyjmenovává příloha k zákonu o EIA. Stanovisko bude podkladem pro všechny stavební záměry. Bude se to týkat i takzvaných vyhrazených staveb, které budou spadat do pravomoci Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu.

"Přínosem Jednotného environmentálního stanoviska je i právní jistota pro stavebníky a investory. Povolovací orgány budou posuzování jednotlivých složek životního prostředí koordinovat, zatímco dnes posuzování často probíhá odděleně, navíc u různých správních úřadů," uvádí ministerstvo životního prostředí.

Poslanec Kolovratník naproti tomu pokládá za problém, že posuzování environmentálních zájmů zvlášť odděleně od ostatních veřejných zájmů, jako je například památková péče, dopravní řešení nebo požární bezpečnost, procesy zpomaluje. Vládní koalice tak podle něj jde proti vlastním slibům o zrychlení povolovacího řízení. Tvrdí také, že návrh snižuje účast veřejnosti na ochraně přírody a návrh podle něj téměř vylučuje veřejnost z procesu vydávání stanoviska.

Návrh JES navazuje na vládní novelu stavebního zákona, která ruší již schválený Nejvyšší stavební úřad zavedený novým stavebním zákonem. Poslanci by ji měli projednat rovněž ve středu. Předloha zachovává všechny stavební úřady v obcích. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) tak přiblíží úřady lidem a zabrání kolapsu, který by podle něj nastal, pokud by nový stavební zákon platil beze změny. Nový stavební zákon prosadila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO) přes kritiku tehdejších opozičních stran, které nyní naopak tvoří vládní koalici.

reklama