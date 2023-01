Požár ovlivnil turistickou sezonu v Českém Švýcarsku. Pouze na Pravčickou bránu se lidé vrátili ve stejném množství

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Pravčická brána v Národním parku České Švýcarsko.

Loňský lesní požár v národním parku České Švýcarsko, který byl dosud nejrozsáhlejším v ČR, výrazně ovlivnil turistickou sezonu. Sčítače umístěné na řadě míst rezervace zaznamenaly loni 546 216 impulzů. V roce 2019, kdy byla návštěvnost rekordní, to bylo 1,24 milionu zaznamenaných průchodů. Pouze na Pravčickou bránu se od 1. října, kdy byla po požáru opět zpřístupněna, vydává zhruba stejné množství návštěvníků jako v předešlých letech, řekl Tomáš Salov, mluvčí správy národního parku se sídlem v Krásné Lípě na Děčínsku.

Dosud nejhorší turistická sezona připadá na rok 2010, kdy oblast zasáhla povodeň, která poničila soutěsky řeky Kamenice. Sčítače v Českém Švýcarsku tehdy zaznamenaly 542 668 průchodů. Návštěvnost rezervace ovlivnila ještě pandemie koronaviru v letech 2020 a 2021, kdy sčítače v průměru evidovaly 881 000 impulzů.

"Jsou vidět rozdíly mezi jednotlivými sezonami. Na jaře v roce 2022 šla návštěvnost oproti roku 2021 výrazně nahoru, a to asi o 100 000 impulzů. V hlavní sezoně je patrný jasný pokles," uvedl Salov. V národním parku začalo hořet 24. července, požár se hasičům podařilo zlikvidovat po 20 dnech. Několik týdnů požářiště hlídaly dobrovolné jednotky hasičů.

Rozdíly v návštěvnosti jsou pak v částech, jež požár zasáhl, a v oblastech, kterým se plameny vyhnuly. Nehořelo například v Jetřichovicích, kde je umístěno jedno sčítací zařízení. Loni v červnu tam byla návštěvnost srovnatelná s rokem 2021, po vypuknutí požáru poklesl počet průchodů zhruba o 25 procent. Výletníci se do Jetřichovic začali opět vracet v srpnu, kdy byl pokles asi patnáctiprocentní. Na stejnou úroveň jako v roce 2021 se pak návštěvnost dostala v září. Další sčítač umístěný na Kyjovském hrádku nedaleko Krásné Lípy, tedy ještě o něco dál od požáru než Jetřichovice, naopak v červenci, kdy začalo hořet, nezaznamenal ve srovnání s rokem 2021 žádnou změnu. Pokles asi o 30 procent přišel až v srpnu.

Turistickou sezonu požár zřejmě nejvíc poznamenal v Hřensku, odkud se jde na soutěsky řeky Kamenice. Oblíbená projížďka na lodičkách byla dostupná do vypuknutí požáru, od té doby turisté do oblasti nesmí. Soutěsky v roce 2019 navštívilo téměř 400.000 lidí. O rok později, kdy platila několik měsíců protiepidemická opatření, to bylo zhruba 260.000 návštěvníků. V roce 2021, který byl také poznamenán pandemií, šlo o necelých 200.000. Největší propad přišel loni, kdy se do soutěsek vypravilo 131.416 lidí. ČTK o tom informovala Martina Dvořáková z obecního úřadu Hřensko, který lodičky provozuje.

Nejnavštěvovanějším místem je společně se soutěskami řeky Kamenice Pravčická brána. Sčítač sice zničil požár, podle Salova se však hned po zpřístupnění přírodní památky turistický ruch obnovil. "Je to srovnatelné s víkendy návštěvnicky bohatších let," uvedl mluvčí. Pravčická brána je otevřená o víkendech. Salov upozornil na to, že kvůli pádu několika stromů budou zřejmě následovat dva víkendy, kdy bude památka nepřístupná po celý týden.

Požár v národním parku se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

