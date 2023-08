Pracovníci záchranné stanice Archa odchytili 408 netopýrů v liberecké nemocnici

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rekordní množství netopýrů hvízdavých odchytili ve čtvrtek pracovníci liberecké záchranné stanice Archa v Krajské nemocnici Liberec. Netopýři obsadili chodbu na infekčním oddělení, pochytání všech 408 zvířat trvalo 4,5 hodiny. Nebyl to jediný případ v Libereckém kraji, už v pondělí Archa zachraňovala z neobývaného bytu v Jablonci 238 netopýrů a také 40 netopýrů z bytu v Liberci, uvedl v tiskové zprávě Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

"Jednalo se o invazi hvízdalů do Krajské nemocnice Liberec, obsadili chodbu infekčního a kožního oddělení. Odchytila jsem jich 408, což je doposud největší počet v rámci jedné invaze, se kterým jsme se za dobu naší činnosti setkali. A to tam ještě nějací zbyli - zalezlí v nepřístupných trubkách, takže počítám, že tam ještě vyjedeme," uvedla Ivana Hancvenclová ze záchranné stanice Archa, která netopýry v nemocnici odchytala.

První případ řešili podle Hancvenclové už v pondělí, kdy odchytila 40 netopýrů v rodinném domě v Liberci. "Byli poschovávaní po chodbách a v pokojích - za obrazy, pod postelemi, na záclonách, zapadlí v konvici s vodou," popsala zásah. Pak byla přivolána do neobsazeného bytu v Jablonci. "Jednalo se o neobývaný byt, do něhož netopýři zalétli otevřenou ventilačkou a ven už se nedostali. Majitel bytu to bohužel zjistil až po několika dnech. Netopýrů jsem nalezla 238, 106 se nám už ale zachránit nepodařilo - většina napadala do kyblíku postaveného pod oknem, kde se udusili," dodala. Ze zachráněných netopýrů se podle ní už 122 mohlo vrátit do přírody. "O deset se ještě staráme, protože byli příliš vysílení," dodala.

Období takzvaných netopýřích záletů se opakuje každoročně od poloviny srpna do poloviny září, do městských bytů, ale i chalup často zaletí i větší počet netopýrů. Většinou jde o netopýra hvízdavého, v menší míře je možné se setkat i s netopýrem rezavým. "Netopýři jsou zcela neškodní tvorové, kteří nejsou člověku nijak nebezpeční. Netopýr hvízdavý je jeden z našich nejmenších netopýrů, živí se letícím hmyzem. Často obývá městské parky, nezateplené panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny," řekl Stýblo.

Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich zalétne, se netopýr špatně vyhání a není snadné ho jen tak chytit. "Zalétne-li vám do bytu netopýr, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. V případě, že byste se jali netopýra odchytávat, určitě se o to nepokoušejte holýma rukama a obalte si ruku hadrem. Netopýr se v ohrožení může bránit zuby. Na druhou stranu je velmi křehký, nesmíte ho držet silou," radí ochránce přírody. Pokud si lidé nevědí rady, je dobré obrátit se na záchrannou stanici, zejména v případě větší invaze.

