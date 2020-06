Praha 11 a Praha 12 na některých místech omezují seče trávy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Julia Reschke / Shutterstock Sedmikráska a popenec břečťanovitý

Městské části Praha 11 a Praha 12 začaly měnit některé trávníky na svém území na městské louky. Chtějí tak zamezit vysychání způsobeném klimatickými změnami. Na tzv. pobytových trávnících se snížil počet sečí.

"Tím, že trávníky sekáme na deset centimetrů a některé jen jednou za rok, jsme docílili zlepšení mikroklima a zároveň jsme podpořili luční květiny," uvedla místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (Piráti s podporou Zelených). Vyšší trávník lépe zachytí dešťovou vodu a snižuje prašnost sídlišť, dodala.

Péči o městské trávníky změnila městská část loni v reakci na prohlubující se dopady klimatických změn, uvedla již dříve Tylová. Četnost sečí se v Modřanech snížila z pěti na tři a v některých oblastech na ještě méně.

Radnice Prahy 11 objednává seče travnatých ploch na Jižním městě, které mají charakter tzv. pobytového trávníku, u společnosti Jihoměstská majetková. Jejich načasování a počet vychází podle místostarosty Prahy 11 Jakuba Lepše (TOP 09 a STAN) z počasí. Podle Lepše však seče, zvláště v jarním období, na těchto plochách nelze vynechat. Pokud by se nesekaly, mohly by tu vysemenit plevelné rostliny, které by trávníky znehodnotily.

"Snažíme se proto najít takové řešení, které bere ohled na přírodu a klimatické změny, zároveň ale nemůžeme pominout, že se nacházíme ve městě, a ne například v Chráněné krajinné oblasti," uvedl Lepš.

Praha 11 pro podporu druhové pestrosti provádí na vybraných místech mozaikové či sektorové seče. Při nich zůstává část travnatých ploch nepokosená a slouží jako útočiště pro živočichy.

Květnaté louky radnice Prahy 11 založila loni u ulic Opatovská, Zdiměřická, Vojtíškova, U Kunratického lesa a Petýrkova. Městská část to uvedla na svém webu. Louky jsou také v Košíkovském parku, v parku u Chodovské tvrze a před budovou radnice v Ocelíkově ulici. Podle mluvčí radnice Anny Kočicové plánují radní založit další louky na podzim.

