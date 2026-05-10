Praha 4 zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci

10.5.2026 15:42 | PRAHA (ČTK)
Foto | sanjiv nayak / Unsplash
Radnice Prahy 4 zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci, aby snížila jejich počet. Největší problémy s přemnoženými ptáky řeší v okolí stanice metra Budějovická. Žádná jiná z oslovených městských částí tuto metodu zatím nepoužívá. Populaci holubů se snaží redukovat odebíráním vajec z holubníků nebo chovem dravců. Vyplývá to z vyjádření zástupců oslovených městských částí.
 
S nápadem podávat holubům antikoncepci přišel radní Prahy 4 Tomáš Hrdinka (ANO). "Na základě pozitivních zkušeností z Vídně zvažujeme i tuto možnost. Zrní by se napustilo hormonem zajišťujícím sterilní vajíčka bez vývinu mláďat," uvedl Hrdinka. Nepředpokládá, že by takto upravené krmivo mohlo ovlivnit jiné druhy pátků. "Jsou konkurenčně vytlačeni právě holuby," doplnil radní.

Počet holubů v okolí metra Budějovická v posledním půlroce podle radnice výrazně vzrostl. S tím souvisí také extrémní znečištění veřejných prostranství. Městská část chce proto nainstalovat do okolí metra ultrazvukové plašiče holubů a místa, kam sedají, osadit dráty.

Městské části Praha 6 a 7 zvolily cestu obecních holubníků. Praha 6 ho zřídila na Malovance. Holubům postupně podávala krmení blíže k holubníku, čímž je do speciálně upravené maringotky naučila létat. Nyní dostávají krmení pouze tam. "Funguje tak, že holubi v něm bezpečně hnízdí, vejce se jim nahrazují atrapami a populace se tak přirozeně snižuje. Holubi tráví většinu času v holubníku a okolí tak zůstává čistší a klidnější," uvedl radní Prahy 6 Petr Palacký (Zelení). V Praze 7 vznikl obecní holubník v Letenských sadech.

Radnice Prahy 9 vypustila podle mluvčí Marie Kurkové na přelomu minulého a letošního roku na svém území dva samce sokolů stěhovavých. Jednoho na Střížkově a druhého na Proseku. Sokoli jsou největšími přirozenými predátory holubů, v průměru uloví jeden sokol denně jednoho holuba. Dva sokoly si pořídila v roce 2023 také Praha 14. Koupila je jako mláďata a nechala je vycvičit na lov holubů. O dva roky později instalovala na střechu radnice hnízdní budku, aby sokoly ve svém okolí udržela a podpořila jejich hnízdění.

Problém s holuby chce řešit i Praha 2. Mluvčí radnice Andrea Zoulová uvedla, že kvůli velkému hluku v ulicích odborníci nedoporučili nasazení dravců. Vybudování obecního holubníku zase limituje to, že je Praha 2 součástí památkové rezervace a památkové zóny. "Veřejná prostranství, která by tak přicházela v úvahu, jsou památkově chráněna a na půdách bytových domů zatím vhodný prostor nalezen nebyl," uvedla Zoulová.

Připomněla, že krmení holubů v Praze zakazuje vyhláška. "Problémem je její vymahatelnost. O existenci vyhlášky a případném trestu většina Pražanů a návštěvníků metropole vůbec neví," doplnila mluvčí Prahy 2.

Používání krmiva s antikoncepci už zavedla třeba Barcelona, Krakov nebo Linec. V Linci se za 11 let snížil počet holubů asi z 20.000 na 9000. Je však nutné pravidelné dávkování a to, aby lidé nedávali holubům jinou potravu. Jinak se efekt výrazně snižuje.

