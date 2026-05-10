Praha 4 zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci
Počet holubů v okolí metra Budějovická v posledním půlroce podle radnice výrazně vzrostl. S tím souvisí také extrémní znečištění veřejných prostranství. Městská část chce proto nainstalovat do okolí metra ultrazvukové plašiče holubů a místa, kam sedají, osadit dráty.
Městské části Praha 6 a 7 zvolily cestu obecních holubníků. Praha 6 ho zřídila na Malovance. Holubům postupně podávala krmení blíže k holubníku, čímž je do speciálně upravené maringotky naučila létat. Nyní dostávají krmení pouze tam. "Funguje tak, že holubi v něm bezpečně hnízdí, vejce se jim nahrazují atrapami a populace se tak přirozeně snižuje. Holubi tráví většinu času v holubníku a okolí tak zůstává čistší a klidnější," uvedl radní Prahy 6 Petr Palacký (Zelení). V Praze 7 vznikl obecní holubník v Letenských sadech.
Radnice Prahy 9 vypustila podle mluvčí Marie Kurkové na přelomu minulého a letošního roku na svém území dva samce sokolů stěhovavých. Jednoho na Střížkově a druhého na Proseku. Sokoli jsou největšími přirozenými predátory holubů, v průměru uloví jeden sokol denně jednoho holuba. Dva sokoly si pořídila v roce 2023 také Praha 14. Koupila je jako mláďata a nechala je vycvičit na lov holubů. O dva roky později instalovala na střechu radnice hnízdní budku, aby sokoly ve svém okolí udržela a podpořila jejich hnízdění.
Problém s holuby chce řešit i Praha 2. Mluvčí radnice Andrea Zoulová uvedla, že kvůli velkému hluku v ulicích odborníci nedoporučili nasazení dravců. Vybudování obecního holubníku zase limituje to, že je Praha 2 součástí památkové rezervace a památkové zóny. "Veřejná prostranství, která by tak přicházela v úvahu, jsou památkově chráněna a na půdách bytových domů zatím vhodný prostor nalezen nebyl," uvedla Zoulová.
Připomněla, že krmení holubů v Praze zakazuje vyhláška. "Problémem je její vymahatelnost. O existenci vyhlášky a případném trestu většina Pražanů a návštěvníků metropole vůbec neví," doplnila mluvčí Prahy 2.
Používání krmiva s antikoncepci už zavedla třeba Barcelona, Krakov nebo Linec. V Linci se za 11 let snížil počet holubů asi z 20.000 na 9000. Je však nutné pravidelné dávkování a to, aby lidé nedávali holubům jinou potravu. Jinak se efekt výrazně snižuje.
