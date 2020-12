Praha by mohla začít připravovat mýtný systém v centru

16.12.2020 16:44

Co je to zase za demagogii? Jaké zlepšení ovzduší v centru města čekají, když a) vůbec není nijak hrozné a b) většinu z toho nemají na svědomí auta, jak se už ukázalo v Londýně a Hamburku (a dalších městech, ta už si nepamatuju). Zase jen otravování lidí a snaha, aby bylo centrum co nejdřív pusté a chátrající, jako se to naopak mnoha městům už povedlo.

