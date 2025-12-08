https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/praha-pripravila-i-letos-kampan-proti-drastickemu-zachazeni-s-kapry-pred-vanoci
Praha připravila i letos kampaň proti drastickému zacházení s kapry před Vánoci

8.12.2025 15:25 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Usmrcení vánočních kaprů by měli lidé svěřit odborníkům u prodejních stánků, aby se předešlo bolesti a stresu zvířete. Na šetrné zacházení s rybami upozorňuje předvánoční kampaň Prahy, kterou lidé letos opět uvidí od 10. do 23. prosince na obrazovkách v MHD či v metru. Zástupci hlavního města ji představili na dnešní tiskové konferenci. Cílem je podle nich zabránit drastickému zacházení s kapry.
 
"Cílem kampaně je pokusit se přispět k soucitnějšímu zacházení s kapry. Měli bychom usilovat o to, aby se cesta kapra z kádě na náš stůl obešla bez dalšího trápení," řekla primátorova náměstkyně Jana Komrsková (Piráti). Dodala, že cílem není zakazovat prodej či konzumaci kaprů, ale upozornit na to, aby jejich usmrcení bylo šetrné. Pražané plakáty uvidí například v metru nebo na informačních tabulích ve městě a informace najdou i na webu.

Kampaň v Praze upozorňuje například na to, že by lidé neměli živé kapry dávat do vody ve vaně, jak je zvykem. "Po umístění do chlorované vody domácí vany se ryba potýká s teplotním šokem, podrážděním žaber a kůže, což způsobuje stres, bolest a někdy i úhyn. Takové podmínky kaprům způsobují zbytečné utrpení, kterému lze snadno předejít," uvedli zástupci města. Při přepravě v igelitové tašce navíc kapr trpí nedostatkem kyslíku, slepením žaber a rizikem poranění.

Podle města by si lidé měli nechat kapra při koupi usmrtit odborníkem. Pokud se ho rozhodnou zabít doma bez zkušeností a vhodného vybavení, rybě většinou způsobí zbytečnou bolest a prodlouží její utrpení. Zkušený pracovník dokáže rybu usmrtit rychle a šetrně, čímž se minimalizuje její bolest a stres.

Nevhodné je i vypustit kapra z kádě zpět do přírody, protože tak má minimální šanci na přežití. "To sice může na první pohled působit jako milosrdné gesto, ale ve skutečnosti tomu tak není. Kapr je po týdnech sádkování a převozu vyčerpaný, má oslabený imunitní systém a často poškozenou ochrannou vrstvu slizu, která ho chrání před infekcemi. Náhlý teplotní šok v nové vodě, změna prostředí a nedostatek energie vedou k tomu, že ryba ve drtivé většině případů nepřežije," uvádí kampaň.

tisknout poslat
Online diskuse

