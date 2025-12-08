Praha připravila i letos kampaň proti drastickému zacházení s kapry před Vánoci
Kampaň v Praze upozorňuje například na to, že by lidé neměli živé kapry dávat do vody ve vaně, jak je zvykem. "Po umístění do chlorované vody domácí vany se ryba potýká s teplotním šokem, podrážděním žaber a kůže, což způsobuje stres, bolest a někdy i úhyn. Takové podmínky kaprům způsobují zbytečné utrpení, kterému lze snadno předejít," uvedli zástupci města. Při přepravě v igelitové tašce navíc kapr trpí nedostatkem kyslíku, slepením žaber a rizikem poranění.
Podle města by si lidé měli nechat kapra při koupi usmrtit odborníkem. Pokud se ho rozhodnou zabít doma bez zkušeností a vhodného vybavení, rybě většinou způsobí zbytečnou bolest a prodlouží její utrpení. Zkušený pracovník dokáže rybu usmrtit rychle a šetrně, čímž se minimalizuje její bolest a stres.
Nevhodné je i vypustit kapra z kádě zpět do přírody, protože tak má minimální šanci na přežití. "To sice může na první pohled působit jako milosrdné gesto, ale ve skutečnosti tomu tak není. Kapr je po týdnech sádkování a převozu vyčerpaný, má oslabený imunitní systém a často poškozenou ochrannou vrstvu slizu, která ho chrání před infekcemi. Náhlý teplotní šok v nové vodě, změna prostředí a nedostatek energie vedou k tomu, že ryba ve drtivé většině případů nepřežije," uvádí kampaň.
reklama