Praha prodloužila do července nájem staré čistírny odpadních vod v Bubenči

Pražský magistrát prodloužil do konce letošního července spolku Továrna nájemní smlouvu na areál staré čistírny odpadních vod v Bubenči, která skončila na konci loňského roku. Spolek to uvedl na svém webu a ČTK to potvrdil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Město plánuje v budoucnu areál národní kulturní památky spravovat samo prostřednictvím své firmy Trade Centre Praha (TCP), prodloužení má podle mluvčího překlenout období před přechodem pod nového správce.

"Nájemní smlouva byla spolku Továrna prodloužena do konce července, a to za podobných podmínek jako v předešlých letech. Důvodem je zachování kontinuity provozu této významné kulturní památky, než v srpnu zahájíme nový způsob jejího provozu," uvedl Hofman.

Dodal, že na provozu budovy bude v budoucnu s TCP spolupracovat i městská Pražská vodohospodářská společnost. Město nyní podle dřívějších informací zpracovává dokument využití areálu ve formě projektového záměru.

Současný provozovatel má areál už nevyužívané čistírny v nájmu od roku 2009 a pořádá tam prohlídky, provozuje kavárnu a nabízí veřejnosti například jízdu jednou z nádrží na prámu či jištěné výstupy na ventilační komín. Postup magistrátu kritizoval Český národní komitét Mezinárodní rady památek (ČNK ICOMOS), podle kterého město dostatečně nevyjasnilo, jaké má s památkově chráněným areálem plány.

Stará čistírna odpadních vod vznikla v roce 1906 a po více než 60 let sloužila jako hlavní čistírna odpadních vod pro celé hlavní město, než ji nahradila Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově. V roce 1991 byla stará čistírna prohlášena kulturní a v roce 2010 národní kulturní památkou.

