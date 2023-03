Praha se připojí k Hodině Země, nechá zhasnout desítky památek. Upozorní tím na ochranu klimatu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hlavní město Praha se tuto sobotu připojí k celosvětovému happeningu na ochranu klimatu. Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má slavnostní osvětlení v metropoli na starosti, v sobotu na dobu jedné hodiny od půl deváté do půl desáté večer zhasne pět desítek památek. Symbolickým zhasnutím tak dává Praha najevo, že klimatická krize se týká nás všech.„Zhasnutím pražských památek Praha demonstruje skutečnost, že změna klimatu a s ní spojené negativní dopady se týkají nás všech. Hlavní město Praha se v oblasti ochrany klimatu řídí schváleným Klimatickým plánem. Ten definuje desítky opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého, například podporu rozvoje elektromobility vybudováním dobíjecí infrastruktury nebo rozvoj v oblasti obnovitelných energií prostřednictvím instalace fotovoltaických elektráren na budovách města,“ uvedl Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy. Metropole tím také naplňuje svůj klimatický závazek, který schválilo před čtyřmi lety a směřuje tím ke snižování emisí CO2 o polovinu.

„V rámci Hodiny Země si celosvětově připomínáme, že globální klima se mění a my na to rozhodně nesmíme zapomínat. Je to pro nás klíčové a aktuální téma, a tak jsme se rozhodli, že v rámci akce v sobotu zhasneme na hodinu hned několik desítek pražských památek a objektů. Věřím, že tak celé připomínkové akci dodáme náležitého významu. Já osobně budu u zhasnutí historické budovy Národního divadla, významného pražského a českého symbolu,“ prohlásil radní Michal Hroza, který má ve své gesci infrastrukturu města.

„Praha se k akci Hodina Země připojuje pravidelně a je to znát. Až v sobotu některé pražské památky na hodinu pohasnou, někteří lidé budou možná zjišťovat důvod “zatmění”. Myslím si ale, že většina Pražanů bude vědět. Hlavní město se samo k ochraně klimatu zavázalo, schválilo vlastní Klimatický plán a pravidelně o něm veřejnost informuje. Jako náměstkyně pro životní prostředí dohlížím na to, aby se naplňoval co nejefektivněji. Ekologie už dávno není okrajové téma a ten posun od roku 2007, kdy se akce konala poprvé, je velký,” řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka letos zhasne v Praze celkem padesát památek, mezi nimi i Národní divadlo, Žofín, Mánes, Vyšehrad nebo Petřínská rozhledna. „Doba osvětlení pražských památek byla už v loňském roce zkrácena celkem o 3,5 hodiny, což přineslo významné finanční úspory i snížení emise světla. Památky běžně zhasínáme v půl desáté, při sobotní Hodině Země potemní ještě o hodinu dříve. THMP také soustavně pracuje na tom, aby bylo v horizontu několika málo příštích let možné pražskou síť veřejného osvětlení dálkově regulovat a v zelených zónách města během noci účelně stmívat,“ doplnil Tomáš Jílek.

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k zhasnutí světel na dobu jedné hodiny. Akci vymyslel Světový fond na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než dva miliony lidí. Od té doby se akce rozšířila do celého světa, v Česku ji koordinuje Ekologický institut Veronica.

V sobotu zhasnou tyto pražské objekty: Národní divadlo, Kostel sv. Prokopa (Žižkov), Žofín, Mánes, Malostranské mostecká věž, Památník Vítkov, Kostel sv. Antonína, Národní památka Vyšehrad, Kostel sv. Ludmily (náměstí Míru), Loreta, Černínský palác, Dům umělců (Rudolfinum), Kostel sv. Mikuláše a Pomník Jana Husa (Staroměstské náměstí), Staroměstská radnice, Krannerova kašna, Kaple sv. Kříže, Karlův most, Petřínská rozhledna, Kostel sv. Havla, Stavovské divadlo, Čechův most, Rotunda sv. Máří Magdaleny, Obecní dům, Prašná brána, Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Karlín), Kostel Emauzy, Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce, Strahovský klášter, Kostel. Sv. Apolináře, Kostel sv. Ducha, Socha Franze Kafky, Kostel sv. Šimona a Judy, Týnský chrám, Kostel sv. Haštala, Kostel sv. Jakuba Staršího, Socha TGM, Kostel sv. Norberta, Kostel sv. Ignáce, Státní opera, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Kostel sv. Petra (Dubeček), Kostel sv. Martina (Řepy), Sovovy mlýny, Kostel Panny Marie Vítězné, Kostel Povýšení svatého Kříže (Vinoř), Libeňský zámeček, Kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Kostel sv. Remigia, Kaple, škola a park v Dolních Měcholupech, Památník obětem komunismu, Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Nebušice), Zřícenina Baba.

THMP je správcem a provozovatelem široké škály technologických zařízení v metropoli. Její vlajkovou lodí je péče o síť veřejného osvětlení. Stará se také o městský kamerový systém, světelná signalizační zařízení, dopravní a telemetrické systémy, veřejné a věžní hodiny a provozuje nonstop dispečink pro hlášení poruch všech svých zařízení. THMP nasvěcuje pražské památky, zajišťuje vánoční výzdobu a stromy. Nově se společnost podílí na chytrých řešeních pro Prahu v oblasti e-mobility a fotovoltaiky a obnovuje mobiliář na zastávkách MHD. Cílem THMP je fungující město příjemné pro život obyvatel a jeho návštěvníků.

