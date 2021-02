Praha uzavře s městskými částmi dohodu o Trojmezí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ŠJů / ŠJů / Wikimedia Commons Cílem společného postupu magistrátu a radnic Prahy 10, 11, 15 a 4 je podle memoranda to, aby byla lokalita v budoucnu využívána v maximální možné míře ve prospěch obyvatel městských částí i jiných částí Prahy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražský magistrát připravil ve spolupráci s městskými částmi memorandum ohledně pozemků v oblasti takzvaného Trojmezí mezi Prahou 10, 11 a 15. Město má podle návrhu, který má ČTK k dispozici, usilovat o získání pozemků, které nyní v oblasti vlastní soukromí majitelé včetně developerských firem. Jak ČTK řekl radní města Jan Chabr (TOP 09), memorandum by mělo být schváleno do konce března, již zahájená jednání o pozemcích však zřejmě potrvají delší dobu.

Trojmezí je rozsáhlým nezastavěným územím na pomezí Prahy 10, 11 a 15, zasahuje i do Prahy 4. Jeho součástí je přírodní park Hostivař - Záběhlice a chráněné území Meandr Botiče. Město vlastní v oblasti velkou část pozemků, další jsou pak podle Chabra v majetku restituentů a developerských firem, například Finepu nebo Kaprain Group.

Cílem společného postupu magistrátu a radnic Prahy 10, 11, 15 a 4 je podle memoranda to, aby byla lokalita v budoucnu využívána v maximální možné míře ve prospěch obyvatel městských částí i jiných částí Prahy. Městské části v textu deklarují, že "mají zejména zájem na tom, aby byla provedena revitalizace Lokality Trojmezí a aby byla zachována zeleň, vybudovány parky apod."

Jednání se o odkupech pozemků soukromými vlastníky podle Chabra již začala, budou nicméně spíše běh na dlouhou trať. "Rozhodně to nebude věc, o které by se rozhodlo za měsíc," řekl. V případě pozemků v majetku developerských firem podle něj připadají v úvahu směny za jiné parcely, které město vlastní a které by se firmám hodily. Radní dodal, že městský Institut plánování a rozvoje (IPR) zpracovává urbanistickou studii toho, jak by oblast měla v budoucnu vypadat.

Studie by mohla zahrnovat i výstavbu městských bytů na části území, což je možnost, kterou zástupci vedení metropole nadnesli loni. Proti se však důrazně postavila zejména radnice Prahy 10. Chabr dnes řekl, že pokud by nějaké městské byty měly v Trojmezí vzniknout, nebude to na území, které spadá pod desátou městskou část.

Trojmezí se developerké firmy, které tam vlastní pozemky, pokoušely v letech 2006 až 2010 zastavět. Proti se tehdy postavili místní a posléze jednotlivé radnice a magistrát. O zamýšlené výstavbě jednali radní i v říjnu 2015, kdy zamítli návrh změny využití několika pozemků, na nichž chtěl developer vybudovat domy, obchody, školy a kulturně-rekreační objekty.

reklama