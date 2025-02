Praha vložila do systému EIA záměr vybudovat Hloubětínský tunel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Pražský magistrát minulý týden vložil do systému pro ekologické posouzení záměr vybudovat Hloubětínský tunel. Pod zem má v délce téměř 700 metrů převést auta z části Kbelské ulice na severovýchodě města. Stavba by mohla začít za tři roky. V takzvaném zjišťovacím řízení se rozhodne, zda musí tunel projít kompletním procesem posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), nebo se může přistoupit do další fáze příprav stavby, napsal server Zdopravy.cz . Na oznámení v systému EIA upozornil i server Hospodářské noviny (HN).Do tunelu se má převést část takzvaného Průmyslového polookruhu, který je vedený čtyřpruhovými komunikacemi a v současné pozemní trase se na rušných křižovatkách potkává s Poděbradskou a Kolbenovou ulicí. "Cílem je zmírnění negativních dopadů od dopravy v přilehlém území," píše se v oznámení.

Plánovaný zhruba 670 metrů dlouhý tunel by měl začít v Průmyslové ulici bezprostředně před jejím křížením s Poděbradskou a končit v Kbelské za křižovatkou s Kolbenovou ulicí. Měl by tak vést ve stejné trase jako část nynější Kbelské ulice, vzniknout by měl jako hloubený, tedy budovaný z povrchu v otevřené stavební jámě. "Nad tunelem je navržena realizace městské třídy s vyhrazenými pruhy pro MHD, složky IZS a cyklisty s doplněním vegetace," píše se v záměru.

Oznámení počítá s úpravami téměř dvoukilometrového úseku Průmyslové a Kbelské mezi mostem přes hrdlořezské údolí říčky Rokytka a přírodní park Smetanka na jihu a mimoúrovňovým křížením Kbelské s Vysočanskou radiálou na severu. Na severní straně za podjezdem pod železniční tratí by se měl směr k Letňanům, kde se dnes často tvoří zácpy, rozšířit o jeden jízdní pruh.

Stavba by mohla podle oznámení začít v roce 2028, dokončení se předpokládá o tři roky později. Náklady na stavbu tunelu město předloni odhadovalo na 5,7 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Na další stovky milionů vyšel projekt.

