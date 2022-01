Pivovar Prazdroj končí s PET lahvemi, přestal do nich plnit už také piva Kozel a Primus

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos S koncem plnění piva do PET lahví začal před dvěma lety, kdy tento obal přestal používat u piv Gambrinus, Radegast a Klasik.

Plzeňský Prazdroj končí s PET lahvemi, přestal do nich plnit už také značky Velkopovický Kozel a Primus. Pivovar ukončil stáčení do plastových obalů v prosinci, v obchodech se teď doprodávají poslední kusy. Z více než 70 procent teď plní pivo do vratných a znovu použitelných obalů, tedy sudů a skleněných lahví, řekl ČTK mluvčí společnosti Zdeněk Kovář.

"Rozhodnutí skončit s PET lahvemi souvisí s dlouhodobou snahou minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí," řekla ředitelka komunikace Pavlína Kalousová. Dodala, že cílem společnosti je co nejvyšší možné opakované používání obalů nebo jejich výroba z z použitého obalu, recyklátu. Pivní PET lahve ale nelze znovu využít na výrobu nových pivních lahví. Hlavní překážkou je vnitřní ochranná membrána nezbytná pro zachování kvality piva. Proto od nich podnik upustil. S koncem plnění piva do PET lahví začal před dvěma lety, kdy tento obal přestal používat u piv Gambrinus, Radegast a Klasik.

"Ukončením stáčení piva do plastových obalů ušetříme ročně přes 1300 tun plastu," řekla Kalousová. Prazdroj tak nabízí pivo už jen ve skleněných lahvích, sudech, tancích nebo plechovkách.

Plzeňská stáčecí PET linka byla uvedena do provozu v roce 2011 a měla kapacitu 18 000 lahví za hodinu. "Poslední naplněnou lahví byla loni 10. prosince lahev Primusu, čímž byl provoz linky ukončen. Za tu dobu se na ní naplnilo 3,8 milionu hektolitrů piva. Stáčecí linku na PET lahve nyní budeme demontovat," řekl Kovář. Největší podíl piva v PET lahvích, zhruba sedm procent, měl Prazdroj v letech 2014 a 2015. V posledních letech se podíl pohyboval mezi třemi až čtyřmi procenty, dodal.

Podle dat Prazdroje asi dvě třetiny spotřebitelů přešly od piva v PET lahvích ke skleněným vratným lahvím a třetina místo PET nakupuje plechovky. "Výhodou hliníku je, že jej lze recyklovat v podstatě donekonečna, přičemž kvalita materiálu zůstává stejná. V případě zavedení zálohového systému bude možné ze starých plechovek téměř beze zbytku vyrábět nové," řekla Kalousová.

Plechovky z recyklátu mají podle ní až o 80 procent nižší uhlíkovou stopu a spotřebuje se na ně pět procent energie oproti plechovkám z hliníku, který se musí nově vytěžit. Firma se snaží s dodavateli navyšovat podíl recyklovaného hliníku, aktuálně jsou na 50 procentech.

