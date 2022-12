Pražská výstava O ptácích a lidech ukáže snímky fotografů Hovorky a Hřebíčka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Gena Melendrez / Shutterstock.com Ilustrační foto

Technika, která dokáže zachytit dynamiku pohybu pouhým okem neviditelnou, spojuje fotografy Ladislava Hovorku a Jiřího Hřebíčka. Společná výstava s názvem O ptácích a lidech je k vidění v pražské galerii Czech Photo Centre. Výstava potrvá do 22. ledna 2023.

"Jsem ráda, že jsem stála na počátku tohoto projektu. Ladislavovi Hovorkovi jsem před mnoha lety pořádala výstavu v galerii Academic. V soutěži Czech Nature Photo jsem se seznámila s tvorbou Jiřího Hřebíčka a při jeho autorské prezentaci padla osudná věta - Znáte fotografie Ladislava Hovorky? Myslím, že svět vidíte dost podobně," uvedla k výstavě Veronika Souralová, ředitelka společnosti Czech Photo.

Fotograf Ladislav Hovorka tvoří v cyklech. Je autorem vlastního vizuálního systému pro snímání fotografií zcela unfocused, tedy nezaostřeně. Poté vznikla skupina Unfocused, která sdružuje umělce, fotografy a malíře s podobným přístupem k interpretaci reality a zaměřuje se na propagaci výtvarných postupů, využívajících obrazovou neostrost.

Hovorka se věnuje i tvorbě komplikovaných snímků v jednom kroku, bez dalších úprav ve fotokomoře, laboratoři nebo počítači. Nejčastější motivy jeho poetických fotografií jsou ruce a akty, často hledá obrazové motivy, které jsou bez pomoci fotografické kamery neviditelné.

Druhý autor Jiří Hřebíček vystudoval zoologii. Nejdříve fotil pouze proto, aby zdokumentoval to, co na svých cestách viděl. To mu ale záhy přestalo stačit a nechtěl jen zachytit realitu, ale pokusit se dostat do fotografií i něco ze sebe a svých pocitů. Ze zvířecí říše ho vždy nejvíc fascinovali ptáci svou nespoutanou volností, a proto se snaží při fotografování zachytit tajemství z jejich života. Stále ho také fascinuje to, že může fotoaparát použít jako malíř svůj štětec a zachytit s ním něco, co lidské oko ani nemůže spatřit.

K výstavě O ptácích a lidech nachystali autoři doprovodný program. Ve čtvrtek 12. ledna se od 18:00 koná křest knihy Jiřího Hřebíčka. Více o technice unfocused se mohou zájemci dozvědět 14. ledna, kdy v galerii Czech Photo Centre Ladislav Hovorka a Jiří Hřebíček pořádají od 15:00 workshop. V úterý 17. ledna od 17:00 oba autoři uspořádají na komentovanou prohlídku.

Galerie je otevřená úterý až pátek vždy od 11:00 do 18:00 a o víkendu od 10:00 do 18:00. Galerie Czech Photo Centre se nachází 100 metrů od stanice metra Nové Butovice na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5.

