Pražská zoo se těší z letošních významných odchovů. Narodilo se v ní 1025 mláďat Foto | Oliver Le Que / Zoo Praha Na svět přišla také samička vačnatce vombata obecného, v Česku první narozené mládě tohoto druhu. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Dvě gorily nížinné, jeden orangutan sumaterský, vzácný luskoun krátkoocasý či první mládě vombata obecného v Česku patří k nejvýznamnějším letošním odchovům pražské zoo. V pátek 13. prosince se navíc v zahradě narodil ohrožený gibon stříbrný. V trojské zahradě se letos narodilo 436 savců a vylíhlo se 378 ptáků a 211 plazů. Rozmnožila se zhruba třetina všech chovaných druhů, tedy 187 druhů. Na vánoční prázdniny připravila zoo pro návštěvníky zlevněné vstupné, od 23. prosince do 3. ledna tak mohou do areálu koupit vstupenku za 100 korun.V lednu se pražské zoologické zahradě narodila v expozici Dja gorilí samička Mobi, jejíž matkou je desetiletá samice Duni a babičkou slavná Moja, první gorila narozená v Česku. Jméno mláděti navrhly děti z afrického Kamerunu. Podle zástupců zoo se Duni projevuje jako svědomitá, někdy až přepečlivá matka, což je zřejmě tím, že Duni je prvorodičkou. "Mobi už vedle sání mateřského mléka čile ochutnává zeleninu, která padá dospělým gorilám při krmení od pusy, a také okusuje větve," uvedl mluvčí zoo Filip Mašek. Podle ředitele zahrady Miroslava Bobka si také často hraje s guerézami pláštíkovými, které obývají stejnou expozici. V dubnu se pak narodilo druhé mládě gorily nížinné, samička Gaia. Na svět ji přivedla pětinásobná matka Kijivu, která je babičkou Duni. Podle Bobka se zkušenost Kijivu projevuje na výchově, která je o poznání benevolentnější než u Mobi. Gorilí mláďata si spolu nyní hrají. "Gaia už dnes interaguje s Mobi a vnímá ji jako inspiraci. Právě díky ní se vyvíjí rychleji a v mladším věku zvládá celou řadu dovedností, na které musela Mobi přijít docela sama," sdělil Mašek. Otec obou mláďat je samec Kisumu. Chovatelsky významné je i narození orangutana sumaterského Harapana. Sameček se narodil v květnu a jedná se o ohrožený druh, podle Maška chovatelským významem předčí i gorily. Matka Diri je podle chovatelů vzornou pečovatelkou. "Pravidelně se synem cvičí, zvedá ho nad hlavu, protahuje mu končetiny a čistí mu nosní dutinu i oči od ospalků," popsal Mašek. V pátek 13. prosince se pak narodilo mládě ohroženého primáta gibona stříbrného, pohlaví zatím chovatelé neznají. Návštěvníci mohou mládě v expozici vidět u matky, která ho nosí na břiše. Mezi významné odchovy patří také druhý luskoun krátkoocasý v Zoo Praha i v celé Evropě, samička Connie. "Letos narozená, už druhá samička je potvrzením zdárného chovu zvířat, která proslula svou choulostivostí a také smutným prvenstvím - nyní patří mezi nejvíc ilegálně obchodované tvory světa," sdělil Mašek. Na svět přišla také samička vačnatce vombata obecného, v Česku první narozené mládě tohoto druhu. Mezi významné odchovy patří i narození dvou malých savců, bércounů Petersových. Jedná se o první český odchov. Podle kurátora savců Pavla Brandla se nedávno narodilo další mládě tohoto druhu. Chovatelé se podle Brandla o mláděti nedozví snadno, do určité doby totiž tráví čas pod zemí. Savci připomínající rejsky zaujmou prodlouženým čenichem, který připomíná chobot. K dalším úspěchům zoo patří mimo jiné i narození vysokohorského kopytníka gorala sečuánského, kočkovité šelmy jaguarundi, čtyř mláďat oblíbených kapybar nebo vylíhnutý jeřáb rajský, ostnák jihoamerický, krajta zelená či dvě želvy tlustohrdlé. Přes vánoční prázdniny připravila Zoo Praha pro návštěvníky zlevnění vstupného. Od 23. prosince do 3. ledna mohou lidé koupit vstupenku za 100 korun. Běžně stojí vstupné pro dospělého 330 korun. Sleva platí podle Bobka při zakoupení vstupenky na pokladně, nikoliv v e-shopu. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | V olomoucké zoo se po 25 letech narodilo mládě tamarína skákavého V ostravské zoo se zabydluje samec medvěda ušatého převezený ze zámku Konopiště Mládě luskouna krátkoocasého Connie z pražské zoo přešlo na pevnou stravu

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.