Liberecká zoo začala s chovem tropické veverky Prévostovy z asijských lesů

Liberecká zoo začala s chovem stromové veverky Prévostovy, která obývá tropické deštné lesy jihovýchodní Asie. Samce získaného již dříve z děčínské zoo nyní doplnila samice dovezená ze zoo v Záhřebu. Díky transportům získala zahrada také po jednom samci pro chovy ohroženého soba karelského a vzácného uriala bucharského, přibude i nahur modrý. Nově má i pár kriticky ohroženého bažanta Edwardsova.Výrazně zbarvená veverka žije na Sumatře, Borneu, Malajském poloostrově i některých menších ostrovech jihovýchodní Asie. Podle liberecké zooložky Doroty Gremlicové se v Česku tento druh veverky zatím podařilo odchovat jen zoo v Děčíně. "Nám se podařilo sestavit nový, mladý pár. Na veverky se chovají velmi přijatelně, to znamená chovají se k sobě navzájem ostražitě, odtažitě, to je dobře, to mají dělat. Zkoumají svoji novou expozici a až teploty dovolí a začnou se pohybovat i ve venkovním prostoru, tak očekáváme intenzivnější interaktivitu mezi nimi," dodala Gremlicová.

Veverky Prévostovy mohou návštěvníci zahrady vidět v pavilonu opic, kde v expozici nahradily drápkaté opice tamaríny pinčí, jejichž chov se v Liberci dlouhodobě nedařil.

Díky transportům má zoo i mladý nadějný pár bažanta Edwardsova. "To je jeden z asi nejzajímavějších druhů bažantů vůbec, protože v přírodě byl zcela vyhuben a teď probíhají snahy ho s pomocí odchovu v zajetí nebo v lidské péči, jak se dneska říká, vracet zase zpátky tam, kde byl, což je pomezí Laosu a Vietnamu," uvedl kurátor ptáků v liberecké zoo Jan Hanel.

Zoo získala i geneticky cenného samce soba karelského z Helsinek, to samé platí pro samce uriala bucharského z estonské Zoo Tallin. Oba se již začlenili do stád v Liberci. "Přestože jsme první dny zaznamenali menší šarvátky, dnes už je situace stabilizovaná a žádná agresivita se v rámci žádné ze skupin již neprojevuje," řekl hlavní zoolog Luboš Melichar.

Libereckou zoo naopak opustil dospívající samec vikuni, který našel nový domov ve francouzské Planete Sauvage. Na cestu se vydají také dvě odchovaná mláďata nosálů bělohubých. Jedno má namířeno do Zoo Leśne Zacisze v polském Lisówě a druhé poputuje do Jeruzaléma. "Čeká nás také vzájemná výměna zvířat s německou zoologickou zahradou v Halle. Od nás tam bude převezen dvouletý samec takina čínského a němečtí kolegové nám pomohou posílit skupinu nahurů modrých o nového perspektivního samce," dodal Melichar.

Liberecká zoo loni oslavila 120 let od založení. Na ploše 14 hektarů dnes chová v expozicích více než 170 druhů zvířat. Nedávno se v ní narodilo první mládě scinka šalamounského, které chová od roku 2023 v teráriu v pavilonu tropů. Mezi další letošní mláďata patří pásovec, takini, ještěrka agama malovaná či pelikáni.

