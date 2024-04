Pražská zoo se loučí se sloními samci Maxem a Rudim

Zdroj | Zoo Praha Sloni Max a Rudi.

Pražská zoologická zahrada se tuto sobotu rozloučí se sloními samci Maxem a Rudim, kteří na prahu dospělosti zamíří do jiných evropských zahrad. Oba byli první narozená a současně počatá slůňata v pražské zoo. Maxmilián, narozený v dubnu 2016, odjede v červnu do zoo v belgických Antverpách. O půl roku mladšího Rudolfa čeká už v dubnu cesta do Pombia Safari Parku v severní Itálii.

Lidé budou mít možnost se s téměř osmiletými slony indickými rozloučit v sobotu v Údolí slonů - v 11:00, 12:00 a 13:00 tam budou komentovaná krmení, ve 14:00 dostanou oba sloni dárek na rozloučenou - takzvanou enrichmentovou pomůcku, která slouží ke zpestření života zvířat žijících v zajetí.

"Narození prvního a druhého 'stoprocentně pražského slůněte' – Maxe a Rudiho pro nás znamenalo ohromné zadostiučinění, a o to těžší pro nás je nadcházející loučení," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. Jejich příchod na svět byl podle něj nejen výsledkem chovatelského úsilí, ale i dlouholeté práce spojené se získáním jejich matek, Janity a Tamary, ze Srí Lanky.

Max se narodil 5. dubna 2016 Janitě, otcem byl Mekong. Jméno dostal po císaři Maxmiliánovi II. Habsburském, který měl na svém dvoře patrně prvního slona, jenž kdy vstoupil na české území. Rudolf se narodil 7. října 2016 Tamaře, jeho otcem byl Ankhor. Rudi je oproti Maxovi podle chovatelů konzervativnější a klidnější. Jeho jméno připomíná Rudolfa II. Habsburského, jehož pražské zvěřince byly předchůdci evropských zoo.

Nyní jsou oba sloní samci na prahu dospělosti, na doporučení koordinátora Evropského chovného programu (EEP) proto zamíří do jiných zoologických zahrad. Max a Rudi v Praze zůstávali podle kurátora savců Pavla Brandla výjimečně dlouho, a to zejména díky skvělému soužití s dospělým samcem Ankhorem, který mezi sloními adolescenty fungoval jako zklidňující prvek. "Ankhor se oba troufalé mladíky nebál umravňovat, a právě díky jeho klidné a trpělivé povaze mohli sloní bratři v pražském Údolí slonů zůstat poměrně dlouho," uvedla zoologická zahrada.

Sloni jsou v pražské zoo chováni od roku 1933. Nejstarším členem stáda je samice Gulab, kterou zoo získala už v roce 1966. Sloni žijí od března 2013 v novém areálu nazvaném Údolí slonů. Zbudování velkorysého komplexu stálo asi 500 milionů korun. Sloni mají v rozlehlých výbězích koupací jezera a písčité, hlinité i zatravněné terény. Sloninec nabízí samostatné stáje i společné vnitřní prostory. Uvnitř mají sloni vyhřívaný bazén nebo skrytá krmítka.

