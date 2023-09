Pražská zoo zahájila oslavy 92. výročí svého otevření

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Gorily se v zoo v Troji chovají 60 let, sloni a hroši 90 let.

Návštěvníci pražské zoo se dnes mohli již od dopoledních hodin zúčastnit slavností k 92. výročí otevření zahrady. Oslavy se zaměřily zejména na gorily, slony a hrochy. Jejich chovy slaví letos kulatiny. Gorily se v zoo v Troji chovají 60 let, sloni a hroši 90 let. V areálu vystoupila skupina Laura a její tygři, poslechnout si mohli lidé například i herečky Marthu Issovou a Jitku Čvančarovou.Oslavy začaly u nového pavilonu Rezervace Dja v horní části zoo. Objekt obývá rodinná skupina goril, samice Shinda, Kijivu, Kamba, Mojina dcera Duni a samci Ajabu a Kisimu, který loni přibyl do skupiny z Rakouska. V původním pavilonu ve spodní části zoo, pojmenovaném Centrum Méfou, žije samec Richard se dvěma svými syny Kiburim a Nuruem.

Další program zoo připravila na odpoledne do Údolí slonů. Kromě rozhovorů se známými herečkami čeká návštěvníky taneční představení, vernisáž fotografií o významných chovech pražské zoologické zahrady nebo povídání s pamětníky a kurátory.

Ředitel zahrady Miroslav Bobek v úvodním projevu připomněl, že Rezervaci Dja mohou lidé navštěvovat již rok a pavilon slaví úspěchy. "Naprostá většina ohlasů na ni je veskrze pozitivní," uvedl. Dodal, že se v zimě mají gorilám narodit dvě mláďata. Březí jsou dcera a matka prvního pražského gorilího mláděte, samice Moji.

Na jaře otevře pražská zoo podle Bobka novou expozici koní Převalského a zvířat pouště Gobi. Nový moderní prostor pak podle něj potřebují i lední medvědi.

Pražská zoo je jedním z nejnavštěvovanějších míst v hlavním městě. Návštěvníkům poprvé otevřela své brány 28. září 1931. Původně měla být zoo vybudována na Štvanici, po druhé světové válce ale velkostatkář Alois Svoboda věnoval městu pozemky v Troji s podmínkou, že na nich bude vybudována také zoologická zahrada. Prvním zvířetem, které ale nemělo vhodnou ubikaci, byla v roce 1930 lvice Šárka darovaná cirkusem Rebernigg. Prvním oficiálním obyvatelem zoo se pak stala vlčice Lotta.

