Foto | Miroslav Bobek / Zoo Praha

Návštěvníci pražské zoo zaplatí vyšší vstupné. Při nákupu na pokladně bude cena namísto nynějších 250 korun pro dospělé 330 korun a pro děti a studenty ho zahrada zvýší z 200 na 250 korun. Vyplývá to i z materiálu, který projednali radní města. Nový ceník začne platit v nejbližší době. Pokud si lidé koupí lístek elektronicky, bude vstup pro děti stejný jako doposud a dospělí zaplatí 300 korun. Výši vstupného si určuje sama zahrada, důvodem zdražení jsou vyšší náklady na energie a další komodity. Naposled zoo zdražovala v roce 2020.

Důchodci a hendikepovaní zaplatí stejně jako doposud 150 korun a senioři nad 70 let symbolickou jednu korunu. Zdražení se bude týkat i rodinného vstupného pro dva dospělé a až čtyři děti, které nyní stojí 800 korun a nově vyjde na 1000 korun u pokladny a 850 korun přes internet. Za psy majitelé zaplatí jak na místě, tak on-line nově 150 korun, dosud to byla stokoruna.

Poměrně výrazné zvýšení vstupného se dotkne ročních vstupenek. Například pro dospělé nyní vyjde na tisícikorunu, zdraží o 800 korun. U dětí to bude ze 600 na 900 korun, pro důchodce ze 450 na 600 korun a pro rodiny z 2500 na 4000 korun. U firemních ročních vstupenek cena stoupne z 5000 na 9600 korun.

Nové vstupné podle náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) začne platit v nejbližší době. "Tím, že jsme zvýšení vzali na vědomí, se stává platným," uvedla. Zdůraznila také výhodnější elektronické vstupenky. "Zoologická zahrada by tímto krokem ráda motivovala k nákupu e-vstupenek," řekla. Při nákupu on-line lidé nemusí stát u vchodu fronty, které se tam zejména při hezkém počasí často tvoří.

Úprava cen vstupného by podle dokumentu měla letos ve srovnání s loňským rokem znamenat zvýšení příjmů zahrady o 50 až 55 milionů korun a v příštím roce o 70 milionů. "Úpravu cen vstupného do Zoo Praha jsme připravovali dlouhodobě, promyšleně a pokud možno citlivě. Vzhledem k nárůstu cen energií i dalších komodit je již opravdu nezbytná. Ostatně se o ní uvažovalo již před časem," uvedl minulý týden ředitel zoo Miroslav Bobek.

Podle šéfa pražské buňky ANO by bylo namístě zavést slevy pro samoživitele. "Nechápu, že v současné inflační a energetické krizi nikdo z politiků vládnoucí koalice ani ze zoo nemyslí například na rodiče samoživitele, pro které se už návštěva zoologické s dětmi stává naprosto nedostupnou záležitostí," uvedl.

Vstupné nedávno zvýšila i trojská botanická zahrada. Od března v ní dospělí zaplatí místo 150 korun o 30 korun více, dětem a studentům se vstupné zvýšilo ze 100 na 120 korun, seniorům mezi 60 a 70 lety z 75 na 95 korun a rodinné vstupné je namísto 450 nově 540 korun. Senioři nad 70 let mají mít nadále vstup za korunu a děti do tří let zdarma, stejně jako hendikepovaní návštěvníci.

Do pražské zoologické zahrady loni přišlo téměř 1,42 milionu návštěvníků, tedy jen mírně méně než v posledním předcovidovém roce 2019. V roce 2019 před pandemií to bylo 1,46 milionu. Zahrada se poprvé návštěvníkům otevřela 28. září 1931. Chová 685 druhů zvířat a patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze.

