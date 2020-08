Pražské vodovody a kanalizace budou používat jen vozy poháněné plynem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | praha.eu Minulý týden PVK představily nový vůz na čištění kanalizací, který je poháněn bioCNG, tedy bioplynem.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) bude v budoucnu využívat pouze automobily poháněné plynem. Důvodem je zlepšení životního prostředí a úspory. Na dotaz ČTK to řekl generální ředitel PVK Petr Mrkos. PVK se v metropoli stará o distribuci vody a kanalizaci. Většinovým vlastníkem PVK je Veolia a menšinovým hlavní město.

"PVK postupně převádí celý vozový park na plyn, potažmo na bioplyn, který si budeme sami vyrábět. Nyní máme asi třetinu vozového parku v režimu plynového provozu," řekl Mrkos.

Kompletní proměna vozového parku by měla být dokončena do čtyř let. Společnost tak oproti současnosti ročně ušetří asi 600 tun CO2, který tak nevypustí její vozy do ovzduší.

Minulý týden PVK představily nový vůz na čištění kanalizací, který je poháněn bioCNG, tedy bioplynem. Oproti běžným vozům sníží provozní náklady, načerpá naráz větší množství nečistot a vyprodukuje méně emisí. Pomocí vodní trysky nažene nečistoty do velké hadice a odsaje do cisterny. Cena je 13 milionů korun, což je o milion více než stojí vůz na naftu.

Ekologické vozy, které již PVK používá, jezdí na zemní plyn. Nově budou jezdit na bioCNG, který bude vyráběn v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. V pilotní fázi začne fungovat v příštím roce. Zařízení by mělo být schopno vyrábět ročně až 600 tun bioCNG.

PVK zásobují vodou zhruba 1,32 milionu obyvatel Prahy a 208 000 obyvatel Středočeského kraje. Délka vodovodní sítě včetně přípojek dosahuje 4415 kilometrů a délka kanalizační sítě včetně přípojek 4720 kilometrů.

