Pražské vodovody a kanalizace mají na fasádě budky pro rorýse

Společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK) nechala na fasádu svého sídla na Vinohradech nainstalovat budky pro rorýse, kterým ubývají místa pro hnízdění kvůli rekonstrukcím budov.Tažní ptáci z řádu svišťounů jsou zajímaví tím, že drtivou většinu svého života tráví ve vzduchu a přistávají jen k vyvedení mladých, což se v Česku děje jednou ročně od května do konce července. Rorýsi jsou v letu podobní vlaštovce či jiřičce, se kterými ale nejsou spřízněni.

"Rorýsi původně k hnízdění využívali přírodních dutin skal a stromů, avšak v současnosti většina jejich populace hnízdí v otvorech a skulinách lidských staveb. Zhruba posledních třicet let dochází ke značnému úbytku hnízdních možností v souvislosti se zateplováním a rekonstrukcí budov," uvedl mluvčí firmy Tomáš Mrázek.

Firma podle něj budky nainstalovala na severozápadní straně fasády, aby nebyly celý den na přímém slunci a zároveň tak, aby ptáky nerušilo noční osvětlení. Podstatné je také umístit je dostatečně vysoko, protože rorýsi neumějí vzlétnout ze země a je potřeba, aby z budky mohli skočit rovnou do letu. Pokud lidé najdou rorýse na zemi, měli by ho zkontrolovat kvůli zraněním a pokud vypadá v pořádku, stačí ho na dlani zvednout nad hlavu, odkud by měl být schopen sám vzlétnout.

