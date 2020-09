Před elektrárnou Počerady se bude demonstrovat za konec uhlí

Pavel Hanzl 1.9.2020 12:11

Je zajímavé že vláda, která podepsala Green deal a slíbila výrazné omezení uhelných elektráren, musí být nucena aktivisty, aby plnila svůj vlastní program.

Počerady jsou naše nejšpinavější elektrárna obdařená řadou emisních vyjímek (jsou špinavější než nové Čínské uhláky), tak na co si tady soudruzi zase hrají? Že to prodají Tykačovi s garancí desetiletí provozu a pak budou jen říkat "my nic, my muzikant, to zlý Tykač?"

Nebo je to zase jen klasický tunel na státní kasu, kdy ji zase Tykač bude vydírat? "Já to zavřu, ale nasypte mi miliardy!"

Kdo proboha tuhle zemi řídí?? Já vím že nepolitici, podle toho to vypadá.

