Před začátkem dnešního jednání dozorčí rady Pražských služeb (PSAS) se u budovy firmy sešlo asi 150 jejích zaměstnanců. Protestovali proti snaze náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti) odvolat ředitele společnosti Patrika Romana. Dozorčí rada má dnes projednat návrh na Romanovo odvolání, které Komrsková odůvodňuje střetem zájmů při zadávání zakázek. Odbory firmy již avizovaly, že kvůli tomu zvažují stávkovou pohotovost.Zaměstnanci v oranžových vestách se dnes před budovou PSAS ve Vysočanech, kde se dozorčí rada koná, sešli půl hodiny před zahájením jednání ve 14:00. Přinesli transparenty s nápisy jako "Stop šikaně", "Chceme partnera, ne škůdce" či "Stop destrukci Pražských služeb". Svou nelibost vůči Komrskové a Pirátům dávali najevo hlasitým skandováním.

"Za celou dobu působení ona (Komrsková) jenom podrývá vše dobré, co Pražské služby jako celek udělaly," řekl novinářům předseda největší odborové organizace ZO-DOSIA působící u PSAS a člen dozorčí rady firmy Miloslav Jukl. Náměstkyně také podle zaměstnanců dostatečně nehájí jejich zájmy mimo jiné v otázce valorizací mezd, která byla v PSAS menší než například v dopravním podniku.

Komrsková, která sama není v dozorčí radě podniku, se dnes jednání účastní, k zaměstnancům však nepromluvila. Romanovo odvolání se pokoušela na dozorčí radě prosadit už minulý týden, ale neúspěšně. Následovaly dopisy představenstva společnosti a odborů vedení města, které počínání náměstkyně kritizovaly a označily je za vyústění dlouhodobě snahy náměstkyně firmu ovlivňovat.

Komrsková jako důvod pro odvolání Romana uvedla, že ředitel má vazby na jednatele společnosti JAPOS - STAV, která v posledních třech letech přes rámcovou smlouvu od PSAS dostala zakázky za 130 milionů korun. Podle náměstkyně za nevýhodnou cenu. Firma podle ní navíc využívá dům, který Roman vlastní. Zjištění Pirátů jsou podle ní závažná a alarmující. Následně v reakci na hrozbu odborářů stávkou uvedla, že na své kritice ředitele trvá a s odbory se chce po jednání dozorčí rady sejít.

Dnes Komrsková ve vyjádření opakovala, že její kritika se týká Romana. Doplnila, že podporuje navýšení mezd zaměstnanců PSAS, ale není to na jejím rozhodnutí. "PSAS hospodaří se ziskem 100 milionů korun a mají uzavřenou smlouvu s městem na deset let, na základě které mají úklidové služby městu poskytovat," uvedla. O navýšení mezd by podle ní muselo rozhodnout představenstvo.

"Nařčení paní Komrskové o mém údajném střetu zájmů byla již minulý týden na dozorčí radě jednoznačně vyvrácena právním posudkem renomované advokátní kanceláře. Přesto vedení společnosti i nadále vnímá opakované snahy paní Komrskové zasahovat do řízení společnosti,“ uvedl k situaci Roman. Ten stojí v čele Pražských služeb přes 20 let, je to bratr manažera, podnikatele a bývalého ředitele firmy ČEZ Martina Romana. Komrsková předloni kritizovala výši odměn pro členy představenstva společnosti. Ředitel tehdy uvedl, že polovinu své odměny rozdělil mezi zaměstnance.

Společnost Pražské služby předloni vykázala zisk po zdanění zhruba 405,6 milionu korun, což znamenalo meziroční nárůst asi o 342,4 milionu. Zisk byl podle výroční zprávy rekordní a byl dán především situací na energetickém trhu a větším ziskem z prodeje elektřiny, páry či teplé vody, které produkuje spalovna v Malešicích.

