Před konferencí OSN jedná v Brazílii o boji proti oteplování na 300 starostů
Starostové se v pondělí v Riu dohodli na společné iniciativě Cool Cities Accelerator (Urychlovač ochlazení měst), jejímž cílem je do pěti let mimo jiné s ohledem na klimatické změny zlepšit stavební standardy či vysázet více stromů ve městech.
Zatímco starostové v boji proti klimatickým změnám dlouhodobě konají, mnohé země opatření v boji proti oteplování odkládají, či klimatickou změnu popírají, řekl na setkání v Riu starosta Londýna Sadiq Khan. "Před námi nyní stojí výzva, která přesahuje boj proti popírání klimatu, nyní jde o existenční boj mezi ničiteli klimatu a jeho obránci," dodal Khan. Zmínil také zářijové vyjádření Donalda Trumpa na Valném shromáždění OSN, kde americký prezident označil změnu klimatu za největší podvod na světě.
Setkání v Riu se účastnila mimo jiné starostka amerického města Phoenix Kate Gallegová, která si vysloužila potlesk, když řekla, že přiváží dobré zprávy ze Spojených států. "Je nás zde 50 měst z USA a všichni jsme se zavázali k ambiciózní klimatické akci. Takže zatímco naše vláda dělá krok zpět, tato města jdou vpřed," uvedla Gallegová.
Konference OSN o změně klimatu (COP) se pořádají každoročně od roku 1995, s výjimkou roku 2020, kdy se akce neuskutečnila kvůli pandemii covidu-19. Cílem těchto setkání je jednání o opatřeních v boji proti globálnímu oteplování, zejména snižováním emisí skleníkových plynů.
Ale zatímco světoví lídři a diplomaté se na klimatických konferencích schází už 30 let, teplota Země dál roste a extrémy počasí se zintenzivňují, napsala agentura AP. Podle ní mnozí na COP30 doufají v méně slibů a více činů. Skeptický však zůstává například panamský ministr životního prostředí Juan Carlos Navarro. Podle něj se z těchto setkání staly jen "orgie byrokratů", kteří cestují po světě s obrovskou uhlíkovou stopou a nedosahují žádných výsledků.
