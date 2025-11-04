https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pred-konferenci-osn-jedna-v-brazilii-o-boji-proti-oteplovani-na-300-starostu
Před konferencí OSN jedná v Brazílii o boji proti oteplování na 300 starostů

4.11.2025 19:26 (ČTK)
Satelitní snímek ústí řeky Amazonky v Brazílii. Uprostřed ostrov Marajó, a červeně města Macapá (nalevo) a Belém (napravo).
Satelitní snímek ústí řeky Amazonky v Brazílii. Uprostřed ostrov Marajó, a červeně města Macapá (nalevo) a Belém (napravo).
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | NASA / Wikimedia Commons
V brazilském Riu de Janeiro se od pondělí koná třídenní jednání tří stovek starostů z celého světa, kteří se zavázali ke spolupráci v boji proti klimatickým změnám, napsala agentura AP. Schůzka organizovaná skupinou C40 , která sdružuje starosty velkých měst, předchází klimatické konferenci OSN COP30, která začíná příští pondělí v brazilském městě Belém.
 
V Belému, který pro konferenci COP30 brazilská vláda vybrala proto, že je branou do Amazonského pralesa, označovaného za zelené plíce planety Země, se už tento týden ve čtvrtek a v pátek koná klimatický summit. Podle televize Sky News se ho ale zúčastní jen méně než 60 světových lídrů, zatímco na ten loňský v Baku dorazilo osm desítek šéfů států a vlád a předloni v Dubaji jich bylo na 150.

Starostové se v pondělí v Riu dohodli na společné iniciativě Cool Cities Accelerator (Urychlovač ochlazení měst), jejímž cílem je do pěti let mimo jiné s ohledem na klimatické změny zlepšit stavební standardy či vysázet více stromů ve městech.

Zatímco starostové v boji proti klimatickým změnám dlouhodobě konají, mnohé země opatření v boji proti oteplování odkládají, či klimatickou změnu popírají, řekl na setkání v Riu starosta Londýna Sadiq Khan. "Před námi nyní stojí výzva, která přesahuje boj proti popírání klimatu, nyní jde o existenční boj mezi ničiteli klimatu a jeho obránci," dodal Khan. Zmínil také zářijové vyjádření Donalda Trumpa na Valném shromáždění OSN, kde americký prezident označil změnu klimatu za největší podvod na světě.

Setkání v Riu se účastnila mimo jiné starostka amerického města Phoenix Kate Gallegová, která si vysloužila potlesk, když řekla, že přiváží dobré zprávy ze Spojených států. "Je nás zde 50 měst z USA a všichni jsme se zavázali k ambiciózní klimatické akci. Takže zatímco naše vláda dělá krok zpět, tato města jdou vpřed," uvedla Gallegová.

Konference OSN o změně klimatu (COP) se pořádají každoročně od roku 1995, s výjimkou roku 2020, kdy se akce neuskutečnila kvůli pandemii covidu-19. Cílem těchto setkání je jednání o opatřeních v boji proti globálnímu oteplování, zejména snižováním emisí skleníkových plynů.

Ale zatímco světoví lídři a diplomaté se na klimatických konferencích schází už 30 let, teplota Země dál roste a extrémy počasí se zintenzivňují, napsala agentura AP. Podle ní mnozí na COP30 doufají v méně slibů a více činů. Skeptický však zůstává například panamský ministr životního prostředí Juan Carlos Navarro. Podle něj se z těchto setkání staly jen "orgie byrokratů", kteří cestují po světě s obrovskou uhlíkovou stopou a nedosahují žádných výsledků.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
