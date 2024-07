Předsedkyní zemědělského výboru v europarlamentu se stala Veronika Vrecionová Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz Sídlo Evropského parlamentu v Bruselu Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Předsedkyní vlivného výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) v Evropském parlamentu byla dnes zvolena Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Místopředsedou výboru pro hospodářství a měnu (ECON) se stal český europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) z frakce Evropské lidové strany (EPP).Evropský parlament má 20 výborů a čtyři podvýbory. Každý výbor si volí své vedení - předsedu a až čtyři místopředsedy - na funkční období dvou a půl roku, tedy na polovinu volebního období EP. Hlasování o vedení všech výborů se uskutečnilo v Bruselu právě dnes dopoledne. Podle Vrecionové je její pozice velmi důležitá nejen pro ODS a pro frakci ECR, ale i pro Česko zejména kvůli tomu, že EU čeká vyjednávání o nové podobě společné zemědělské politiky. "Je třeba si uvědomit, že třetina evropského rozpočtu míří právě do zemědělství, což je ohromný balík peněz, a proto je velmi důležité, jak nastavíme další podmínky pro české i evropské farmáře," řekla Vrecionová českým novinářům v Bruselu krátce po svém zvolení. Nedávné protesty zemědělců podle ní ukázaly, že "farmáři mají problém poprat se se všemi novými povinnostmi, které na ně byly v důsledku Green Dealu (Zelené dohody pro Evropu) navaleny, je to v první řadě ohromný nárůst byrokracie". Právě tomuto tématu je potřeba se věnovat, dodala. "My od zemědělců jako společnost chceme, aby se chovali zodpovědně k vodě, půdě i krajině, nicméně je potřeba nastavit tyto věci spíše motivačně, ne různými zákazy a příkazy. Je rovněž potřeba s farmáři více komunikovat a je rovněž velmi důležité více podporovat malé a střední zemědělské farmy a rodinné farmy," doplnila Vrecionová. Chce řešit i téma, kterému se dlouhodobě věnuje a kterým jsou životní podmínky hospodářských zvířat. Vrecionová se stala teprve třetím českým europoslancem, který od vstupu České republiky do EU vede výbor Evropského parlamentu. Před ní tuto funkci získali pouze její stranický kolega Miroslav Ouzký, který v letech 2006 až 2009 předsedal výboru pro životní prostředí (ENVI), a Pavel Svoboda (KDU-ČSL), jenž vedl v letech 2014 až 2019 výbor pro právní záležitosti (JURI). "Být opět zvolen do vedení Hospodářského a měnového výboru (ECON) je pro mě závazkem i oceněním mé zde dosud odvedené práce," uvedl po svém zvolení Niedermayer. Mezi ni patří podle něj například zamezení praní špinavých peněz v unii, změna fiskálních pravidel důležitých pro odpovědnější hospodaření zemí nebo úprava pravidel pro řešení bankovních krizí. Niedermayer zmínil nutnost větší konkurenceschopnosti ekonomiky EU. "Konkurenceschopnost je klíč k růstu životní úrovně a jako Evropa zde máme co dohánět. Jedním z úkolů dne, na který se chci sám zaměřit, bude například podpora lepšího využití potenciálu společného trhu," dodal. Za důležité téma rovněž označil zjednodušení fungování firem, což znamená hledat cesty ke zjednodušování i v oblasti daňové. Čeští europoslanci ale zastávají i důležité funkce takzvaných koordinátorů, což jsou zástupci celé frakce v daném výboru. Například Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) je koordinátorem EPP ve výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT). Alexandr Vondra (ODS) je zase koordinátorem své frakce ECR ve výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví (ENVI). I zástupci českého hnutí ANO budou mít své koordinátory či vicekoordinátory za novou frakci Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe), sdělil ČTK europoslanec Ondřej Knotek. Vše se ale podle něj ještě potvrzuje. Klára Dostálová by se měla stát koordinátorkou Patriotů ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), Knotek by měl zastávat stejnou funkci ve výboru ENVI a Ondřej Kovařík ve výboru ECON či podvýboru pro daňové záležitosti FISC. Český europoslanec Ivan David (SPD) bude koordinátor své frakce Evropa suverénních národů (ESN) v zemědělském výboru AGRI. V loňském volebním období byl David koordinátorem ve stejném výboru za tehdejší frakci Identita a demokracie (ID). "Sluší se pogratulovat kolegům z české delegace, je dobře, že má Česká republika zastoupení ve vedení výborů," uvedla česká europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) z nové frakce Patrioti pro Evropu (Patriots for Europe). "Cordon sanitaire se projevuje samozřejmě i ve volbě do vedení (výborů), ale velmi důležité jsou i pozice koordinátorů a zpravodajů (legislativních návrhů)," dodala s tím, že její kolegové koordinátoři budou velmi zdatní. "I když jsme v tom cordonu, jak se říká, tak pořád existují v Evropském parlamentu pravidla, podle kterých nelze opozici obejít, že jí například nedáte žádné materiály. Takže my si tu práci určitě odvedeme," doplnila s odkazem na rozdělování zpráv, tedy určování toho, kdo bude zpravodajem jednotlivých právních předpisů v Evropském parlamentu. Takzvaný cordon sanitaire je pravidlo, které už v minulosti, ale i nyní, uplatňovali lidovci, socialisté a liberálové. Jde o neformální dohodu o izolaci krajní pravice. V praxi to znamená neumožnit jejím zástupcům v EP zisk žádné vysoké pozice. Podle některých expertů je koordinátor dokonce významnější funkce než předseda daného výboru. Být předsedou je pozice prestižní, šéf výboru rozhoduje o činnosti daného výboru i tom, co se kdy projedná či jak bude schůze probíhat. Koordinátor ovšem reprezentuje a prosazuje politiku a pozice své frakce v daném výboru a prosazuje je do všech zpráv či usnesení. Právě koordinátoři z jednotlivých frakcí v daném výboru řeší i rozdělování zpráv mezi europoslance.

