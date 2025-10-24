https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/premier-fiala-v-bruselu-odmitl-navrh-na-snizeni-emisi-o-90-procent-do-roku-2040
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Premiér Fiala v Bruselu odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040

24.10.2025 11:30 | BRUSEL (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Český premiér Petr Fiala na summitu Evropské unie v Bruselu podle svých slov jednoznačně odmítl návrh klimatického cíle pro rok 2040, kterým je snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Fiala to uvedl na tiskové konferenci po skončení jednání. Unijní lídři během schůzky hovořili o další podpoře Ukrajiny, obraně a bezpečnosti, ale právě i o konkurenceschopnosti a klimatických ambicích EU.
 
Evropská komise nedávno navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990. O návrhu měli původně hlasovat ministři životního prostředí EU již v září, vše bylo ale odloženo a debata se na žádost Francie, Německa, Itálie i dalších států přesunula na summit. Na vrcholné schůzce se o klimatickém cíli nerozhodovalo, nicméně unijní prezidenti a premiéři o tématu vedli strategickou diskusi. Rozhodnutí bude opět na ministrech životního prostředí, kteří budou jednat 4. listopadu.

"Součástí debaty o konkurenceschopnosti byla také debata o evropské klimatické politice. Na rozdíl od svého předchůdce ve funkci premiéra, tedy Andreje Babiše, jsem Českou republiku k žádným konkrétním cílům dnes nezavázal," uvedl odstupující premiér Fiala. Očekává se, že ho v premiérském křesle vystřídá právě Babiš. "Za Českou republiku jsem ve svém vystoupení jednoznačně odmítl návrh cíle pro rok 2040 ve výši 90 procent," dodal Fiala. Česko podle něj do závěrů summitu prosadilo, že jakékoli budoucí klimatické cíle budou doplněny o takzvanou revizní klauzuli. "To znamená, že bude možné je znovu otevřít a měnit v závislosti na geopolitickém, ekonomickém a technologickém vývoji," doplnil ministerský předseda.

Fiala rovněž zdůraznil, že v závěrech summitu je zmíněna podpora principu technologické neutrality, což znamená i rovné podmínky pro rozvoj jaderné energie. "To je hodně důležité a musím říct, že za čtyři roky mé vlády jsme díky aktivitě České republiky na mezinárodním poli i aktivitě České republiky jako člena takzvané jaderné aliance opravdu nastartovali jadernou renesanci," dodal premiér, který se pravděpodobně účastnil svého posledního summitu EU ve funkci.

