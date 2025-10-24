Premiér Fiala v Bruselu odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040
"Součástí debaty o konkurenceschopnosti byla také debata o evropské klimatické politice. Na rozdíl od svého předchůdce ve funkci premiéra, tedy Andreje Babiše, jsem Českou republiku k žádným konkrétním cílům dnes nezavázal," uvedl odstupující premiér Fiala. Očekává se, že ho v premiérském křesle vystřídá právě Babiš. "Za Českou republiku jsem ve svém vystoupení jednoznačně odmítl návrh cíle pro rok 2040 ve výši 90 procent," dodal Fiala. Česko podle něj do závěrů summitu prosadilo, že jakékoli budoucí klimatické cíle budou doplněny o takzvanou revizní klauzuli. "To znamená, že bude možné je znovu otevřít a měnit v závislosti na geopolitickém, ekonomickém a technologickém vývoji," doplnil ministerský předseda.
Fiala rovněž zdůraznil, že v závěrech summitu je zmíněna podpora principu technologické neutrality, což znamená i rovné podmínky pro rozvoj jaderné energie. "To je hodně důležité a musím říct, že za čtyři roky mé vlády jsme díky aktivitě České republiky na mezinárodním poli i aktivitě České republiky jako člena takzvané jaderné aliance opravdu nastartovali jadernou renesanci," dodal premiér, který se pravděpodobně účastnil svého posledního summitu EU ve funkci.
