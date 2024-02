Přerovská petice chce zabránit pořádání festivalu v historickém parku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Peticí se rozhodla část obyvatel Přerova postavit proti záměru města uspořádat letošní první ročník velkého hudebního festivalu Velká Morava v historickém parku Michalov. Petici, za kterou stojí opoziční hnutí Společně pro Přerov, vyprovokovalo podle jejích organizátorů masové pop-rockové pojetí akce a očekávaný nápor až 6000 účastníků. To by mohlo podle autorů petice park poničit a mít vliv i na tamní flóru a faunu. Podle vedení města však obavy nejsou na místě, akce se má odehrávat na travnaté ploše rozsáhlého parku a termín je zvolen až po hnízdění ptáků.

Podpisy pod petici začali její iniciátoři sbírat v druhé polovině ledna, archy jsou umístěny v řadě kaváren, čajoven, ale i v prostoru Ornitologické stanice Muzea Komenského. "Shodli jsme se nezávisle jako občané města Přerova i s odborníky, že tato forma a velikost festivalu na určeném místě památkově chráněného městského parku Michalov se nám zdá nevhodná a přejeme si přesunutí festivalu na příhodnější místo," uvedli petenti.

Mezi jejich hlavní argumenty patří velké množství lidí, které podle nich způsobí škodu na výsadbě, nepřiměřený hluk ohrožující hnízdění ptáků, nedostatečná kontrola nad diváky kvůli členitému terénu či zatíženost klidové zóny kvůli parkování. "Nenapadáme samotné pořádání koncertu, ale jsme přesvědčeni, že pro masové akce podobného typu jsou mnohem vhodnější prostory, například výstaviště, letiště nebo jiná místa," podotkli iniciátoři v tiskové zprávě, kterou obdržela ČTK.

Podle zástupců radnice jsou však obavy liché, festival se podle nich uskuteční výlučně na travnaté ploše, která byla už před 20 lety určena pro kulturní akce. "Bude oplocen s výhradním vstupem a výstupem do Bezručovy ulice, tedy v opačném směru než do parku Michalov. Areál festivalu bude hlídán ochrankou a pořadatelskou službou, park bude zabezpečen pracovníky Technických služeb města Přerova a Městské policie Přerov," informoval ČTK náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS). Odmítá i negativní vliv na hnízdění ptáků. "Hlavní období hnízdění ptáků probíhá již od února do začátku června. I z tohoto důvodu byl vybrán pozdější termín, festival se bude konat v červenci," podotkl náměstek.

Podle něj není třeba mít obavu ani z nárůstů provozu aut, park je dostupný pěšky a pro mimopřerovské návštěvníky je připraveno zhruba 1000 parkovacích míst u Laguny na takzvané cirkusové louce. Dohnal také řekl, že město nedisponuje jinými vhodnými lokalitami s veškerou potřebnou infrastrukturou.

Hudební festival s názvem Velká Morava Fest Přerov se má uskutečnit 13. července. Do Přerova přijedou Ewa Farna, No Name, 05 a Radeček, Anna K., Michal Hrůza, Janek Ledecký, Pokáč a party skupina Legendy se vrací. Podle primátora Petra Vrány (ANO) je to dosud největší hudební akce, kterou město pořádá. Náklady festivalu se pohybují kolem čtyř milionů korun. Vedení města doufá, že přehlídka se ve městě stane tradicí.

