Přes 86 procent zemědělské půdy v Pásmu Gazy je poškozeno, uvedla FAO

7.8.2025 14:56 | TEL AVIV (ČTK)
Foto | Robert Bye / Unsplash
V důsledku války v Pásmu Gazy bylo poškozeno 86,1 procenta tamější zemědělské půdy, dalších 12,4 procenta nebylo poškozeno, ale obyvatelé k půdě nemají přístup. Zbylých 1,5 procenta půdy (232 hektarů) je nepoškozeno, lidé k ní mají přístup a mohou ji obdělávat. Ve své zprávě to uvedla Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Před válkou tvořilo zemědělství deset procent ekonomiky pásma a pro více než 560 000 lidí, tedy přibližně čtvrtinu populace, představovala zemědělská produkce a rybolov alespoň částečné živobytí, napsal deník The Guardian.
 
"Gaza je teď na pokraji rozsáhlého hladomoru," řekl podle deníku šéf FAO Qu Dongyu s tím, že obyvatelstvo hladoví, protože místní zemědělská výroba se zhroutila a lidem není umožněn přístup k potravinám. "Právo na jídlo je základním lidským právem," dodal.

Podle středečních údajů tamního ministerstva zdravotnictví zemřelo v Pásmu Gazy v důsledku podvýživy již 193 lidí, včetně 96 dětí, napsala agentura Reuters.

Kvůli omezenému přísunu pomoci a systému její distribuce Izrael kritizovaly OSN, četné mezinárodní organizace i některé západní vlády.

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee uvedl, že "bezprostředním plánem" je navýšení počtu distribučních center Humanitární nadace pro Gazu (GHF) ze čtyř na 16 a zahájení jejich nepřetržitého 24hodinového provozu. Podle deníku Haarec to ve středu řekl stanici Fox News.

GHF, která má podporu Spojených států a Izraele, zahájila činnost v pásmu na konci května s tím, že měla nahradit dosavadní systém distribuce humanitární pomoci prováděný agenturami OSN a jinými mezinárodními organizacemi. Z blízkosti center GHF jsou však pravidelně hlášeny případy střelby či palby z granátometů ze strany izraelských jednotek, při nichž byly od konce května zabity stovky Palestinců.

