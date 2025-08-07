Přes 86 procent zemědělské půdy v Pásmu Gazy je poškozeno, uvedla FAO
Podle středečních údajů tamního ministerstva zdravotnictví zemřelo v Pásmu Gazy v důsledku podvýživy již 193 lidí, včetně 96 dětí, napsala agentura Reuters.
Kvůli omezenému přísunu pomoci a systému její distribuce Izrael kritizovaly OSN, četné mezinárodní organizace i některé západní vlády.
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee uvedl, že "bezprostředním plánem" je navýšení počtu distribučních center Humanitární nadace pro Gazu (GHF) ze čtyř na 16 a zahájení jejich nepřetržitého 24hodinového provozu. Podle deníku Haarec to ve středu řekl stanici Fox News.
GHF, která má podporu Spojených států a Izraele, zahájila činnost v pásmu na konci května s tím, že měla nahradit dosavadní systém distribuce humanitární pomoci prováděný agenturami OSN a jinými mezinárodními organizacemi. Z blízkosti center GHF jsou však pravidelně hlášeny případy střelby či palby z granátometů ze strany izraelských jednotek, při nichž byly od konce května zabity stovky Palestinců.
reklama