Prezident Zeman vyzval na Zemi živitelce ke stanovení maximálních cen energií

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prezident Miloš Zeman vyzval na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích ke stanovení maximálních cen energií na evropské úrovni, případně i na úrovni národní. O krocích EU chce jednat vláda v rámci předsednictví. Podle Zemana je nebezpečné a škodlivé nedělat nic. Ceny energií jsou nyní na rekordní výši.

Podstatným faktorem zvyšování cen energií je podle prezidenta zelený fanatismus, povolenky na emise se na růstu cen podílejí minimálně dvaceti procenty, uvedl. Zmínil zákon o cenách, který obsahuje i možnost jejich usměrňování. "Přimlouvám se o zastropování cen na celoevropské nebo i národní úrovni," uvedl.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) zvažuje kvůli situaci svolání mimořádné evropské rady pro energetiku. Podle Síkely jde o celoevropský problém, mělo by se tak najít celoevropské řešení. Uvedl, že jedním z možných řešení by bylo i stanovení maximální výše ceny energií. "Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou,... tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila," uvedl Síkela. Vedle zastropování cen později zmínil, že přistoupit by bylo možné také k diverzifikaci cen podle typu výroby elektřiny či lze "sáhnout do povolenek". "Jsou to velice technické debaty, z nichž každá má své příznivce," uvedl.

Ceny plynu a elektřiny za půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu stouply o stovky procent. Elektřina s dodáním v příštím roce zdražila na burze v Německu o 340 procent na 650 eur/MWh. Cena plynu s měsíční dodávkou obchodovaná v Nizozemsku roste o 200 procent na 280 eur/MWh.

reklama