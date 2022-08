Při požáru statku v Bavorsku u hranic s Českem uhynulo 40 kusů skotu Diskuse: 1 Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Foto: Plameny zachvátily stáj a halu s technikou. Ilustrační snímek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Při požáru statku v Bavorsku u hranic s Českou republikou uhynulo v noci na dnešek asi čtyřicet kusů skotu. Bojovat s plameny pomáhali německým hasičům i jejich čeští kolegové, uvedla bavorská televize BR24. Příčina požáru známá není, škodu odhadla policie na 1,5 milionu eur (zhruba 37 milionů Kč). V Treffelsteinu, který leží asi tři kilometry od hranic, vypukl po půlnoci požár v jednom ze statků. Plameny zachvátily stáj a halu s technikou. Ve stáji bylo v té době asi 100 kusů hovězího dobytka, utéct se podařilo šedesáti z nich.



Online diskuse

Miroslav Vinkler 16.8.2022 11:07 ...ale ani jeden vlk. Takže je to v pořádku.

