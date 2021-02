Přílepek k invazní novele má usnadnit boj s hrabošem, ohrozí ale žáby, křepelky a čápy černé

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lukáš Kadava / Východočeská pobočka České společnosti ornitologické (VČPČSO) Poslanec Kott svůj návrh odůvodnil komplikací při boji s hrabošem polním, kdy zemědělci musí žádat o výjimku podle zákona o ochraně přírody pro aplikaci rodenticidů na polích s výskytem silně ohrožených a chráněných druhů

Poslanecká sněmovna PČR právě projednává novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která má umožnit boj proti nejškodlivějším druhům invazních rostlin a živočichů. Ty ročně v Evropské unii způsobují miliardové škody. Zemědělský výbor však schválil přílepek , který s novelou nijak nesouvisí. Pokud by začal skutečně platit, znamenalo by to ohrožení desítek vzácných druhů – namátkou třeba sýčka, čápa černého, křepelky nebo téměř všech druhů žab.

Pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta, který Zemědělský výbor schválil 17. 2., prakticky ruší více než třicet let ukotvenou ochranu silně ohrožených druhů živočichů při běžném obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku.

„Je neuvěřitelné, že v době, kdy celá společnost cítí naši zranitelnost a sepětí s přírodou, může parlamentním výborem projít návrh na další radikální omezení ochrany ohrožených druhů,“ vyjádřil se k návrhu Zdeněk Vermouzek z České společnosti ornitologické.

Poslanec Kott svůj návrh odůvodnil komplikací při boji s hrabošem polním, kdy zemědělci musí žádat o výjimku podle zákona o ochraně přírody pro aplikaci rodenticidů na polích s výskytem silně ohrožených a chráněných druhů, jako je například sýček či křeček.

Slušným hospodářům návrh poslance Kotta nepomůže, protože ohledy na živočichy a rostliny v krajině berou sami od sebe. Těm nezodpovědným by umožnil další bezohledné drancování přírody. Pro citlivé a málo početné druhy, jako je čáp černý, je ochrana každého hnízda naprosto zásadní. A pro silně ubývající druhy, jako je chřástal polní, by omezení ochrany hnízdišť mohlo znamenat pomyslný hřebíček do rakve.

Agentura ochrany přírody a krajiny se v pro novináře vyjádřila, že návrh je v rozporu s aktuálním poznáním, s evropským právem (směrnicí Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), ale hlavně poškodí všechny, v důsledku i samotné zemědělce.

„Poslanec Josef Kott (ANO) zneužil tzv. invazní novelu zákona o ochraně přírody a krajiny k doposud nevídanému útoku na desítky chráněných druhů,“ komentoval návrh Jiří Beneš z Hnutí DUHA.

Předložený návrh navíc ruší kromě sýčka a křečka i ochranu u všech ostatních silně ohrožených druhů. Pokud by byl schválen, bylo by tedy například legální při hospodaření na rybnících likvidovat téměř všechny druhy našich žab, v lesích hnízda čápů černých, na zemědělské půdě hnízda chřástala polního či křepelek. Ochrana se snižuje také u silně ohrožených druhů netopýrů a mnoha dalších druhů.

Přitom tyto druhy se vyskytují jen na malé části našeho území. Sýčka u nás hnízdí posledních 100 – 130 párů. A intenzivní zemědělství je právě jedním z nejvýznamnějších důvodů dramatického úbytku tohoto druhu. Právě proto stát koncem minulého roku schválil a realizuje záchranný program pro tento druh.

„O mizení ptáků, motýlů a opylovačů ze zemědělské krajiny slyšíme pravidelně i v médiích. I o tom, že tento trend znamená bezprostřední ohrožení pro člověka. A přesto většina poslanců Zemědělského výboru zdvihla ruku pro snížení ochrany druhů nejohroženějších. Paradoxem je, že stát zároveň připravuje a financuje záchranné programy, které mají právě těmto druhům pomoci,“ reagoval Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Apelujeme tímto i na ministra Brabce, jehož Ministerstvo životního prostředí k návrhu poslance Kotta vyslovilo zásadní nesouhlas, aby přesvědčil ostatní poslance o škodlivosti pozměňovacího návrhu,” sdělil do médií Karel Kříž z Českého svazu ochránců přírody.

Poslanci v Zemědělském výboru a Výboru pro životní prostředí včera zamítli další rozporuplný návrh Jana Zahradníka a Petra Bendla z ODS na zrušení předkupního práva státu k pozemkům v národních parcích, národních přírodních rezervacích či pozemcích související s jeskyněmi, který by usnadnil spekulace s pozemky a další zástavbu v těchto v nejcennějších chráněných územích.

