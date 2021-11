Pro kandidátku do čela MŽP Hubáčkovou jsou priority dořešení Turówa a Bečvy

18.11.2021 19:13

U té Bečvy to řešení odebere policii, společně s ostatními ministry to

vyšetří a viníka odsoudí? No to je blábol! Jak chce zasahovat do něčeho,

co šetří policie, dozoruje státní zastupitelství a soudí soud? Ona asi

ví, kdo je vinen a nařídí ho potrestat orgánům činným v trestním řízení?

Tak to se máme na co těšit! Ministrům přísluší tomu pouze přihlížet a

nikoliv mít jako prioritu hledat viníka.

