Pro plánované rozšíření větrného parku u Hrádku nad Nisou je nutný posudek EIA

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pro plánované rozšíření větrného parku u Hrádku nad Nisou na Liberecku musí investor zpracovat posudek vlivu na životní prostředí - EIA. ČTK o tom informovala mluvčí hrádecké radnice Eva Malá. Posoudit je třeba nejen dopady v kumulaci s již stojícími větrnými elektrárnami, ale také vliv na sousední polské území, rozhodlo ministerstvo životního prostředí (MŽP). U česko-polské hranice provozuje firma JRD Group 13 větrných elektráren, přidat chce dalších šest.U Hrádku nedaleko osady Václavice je druhý největší větrný park v České republice, který v roce 2017 dokončila společnost JRD Group. Osmdesátimetrové elektrárny s instalovaným výkonem přes 26 megawattů (MW) dodávají ročně do sítě zhruba 60 GWh elektřiny. Podle oznámení záměru by k nim mělo přibýt šest dalších elektráren o výšce gondoly 80 až 90 metrů a s průměrem rotoru až 110 metrů, každá s výkonem dva až 2,2 MW, dohromady až 13,2 MW. Stavět se má na orné půdě.

Záměr investora je podle libereckého magistrátu v souladu s rozvojovými dokumenty ČR i Libereckého kraje, územní plán Hrádku nad Nisou ale takový projekt neumožňuje, a bude tak třeba schválit jeho změnu. I proto městské zastupitelstvo požadovalo posudek EIA. Už dnes obyvatelé Václavic pociťují negativní dopady vybudovaných větrných elektráren, MŽP proto požaduje posouzení z hlediska vlivu hluku na nedalekou zástavbu a na život tamních obyvatel. Posouzení dopadů hluku a stroboskopického efektu na zdraví obyvatel žádají i polské obce.

Požadavek na zpracování posudku není pro firmu překvapením. "Od začátku našeho projektu jsme počítali s nutností provést kompletní posouzení vlivů na životní prostředí - takzvaná velká EIA, a to i vzhledem k blízkosti státních hranic a potenciálním přeshraničním dopadům. Uvědomujeme si význam důkladné přípravy a odpovědného přístupu k realizaci takovýchto projektů," sdělila již dříve na dotaz ČTK Martina Vesecká ze skupiny JRD.

Liberecký kraj má s větrnou energetikou dvacetiletou zkušenost. Nejstarším projektem jsou dvě obecní větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem připojené do sítě v roce 2003. Kraji patří v Česku co do počtu elektráren třetí místo, v sedmi lokalitách stojí 31 větrných věží, kromě okolí Hrádku nad Nisou jsou také ve Frýdlantském výběžku. Zařízení s celkovým instalovaným výkonem téměř 50 megawattů podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) dodala loni do sítě téměř 111 gigawatthodin elektrické energie. Nové projekty se připravují také na Frýdlantsku, Českolipsku nebo v Podještědí.

reklama