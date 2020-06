Pro stavbu rozhledny na Králickém Sněžníku se vybírá dodavatel

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marek Stránský / Marek Stránský / Wikimedia Commons Na polské straně Králického Sněžníku se postaví nová rozhledna.

Do konce června by měla být vybrána firma, která postaví na polské straně Králického Sněžníku novou rozhlednu. Původní vyhlídková věž byla zbourána v roce 1973. Projekt získal dotaci z přeshraničního programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Výběrové řízení na stavbu se muselo opakovat, neboť se buď nikdo nepřihlásil, nebo byla nabídková cena příliš vysoká, řekl ČTK sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek.

"Projekt by naplánován tak, že se veškerý materiál bude dovážet letecky bez využití místních cest kvůli ochraně přírody. To se polská strana snaží změnit, aby se mohla vybudovat provizorní komunikace pro dopravu, což by projekt zlevnilo," uvedl Štefek.

Rozhledna bude mít konstrukci tvořenou do 13 metrů betonem s kamenným obložením, vršek věže bude z velké části prosklený. Celková výška má dosáhnout 33 metrů. Vyhlídková věž by měla vyjít na 3,5 milionu eur (asi 95 milionů korun), což představuje příspěvek evropských fondů. Do projektu je zahrnuto také turistické informační centrum v Králíkách. Partnery projektu jsou na polské straně obec Stronie Slaskie, na české králická radnice.

O obnovení rozhledny se mluví již mnoho let. Měla by stát na místě původní vyhlídkové věže na polské straně hranice. Její stavba byla zahájena 17. dubna 1895 a dokončena 9. prosince 1899. Ve stejné době byla vybudována také nepříliš pohodlná a velmi strmá cesta z horské louky Hala pod Śnieżnikiem na vrchol hory. Na úpatí věží byla i dřevěná horská chata s verandou, V poválečných letech rozhledna vlivem kyselých dešťů značně zchátrala a v roce 1973 byla stržena. V nejvyšším bodě Králického Sněžníku se dodnes nacházejí pozůstatky věže v podobě asi třímetrové hromady suti.

