Procházku v rozkvetlém broskvovém sadu v Brně si užily stovky lidí

Procházku a fotografování v rozkvetlém broskvovém sadu v brněnských Bohunicích si užily stovky lidí. Společnost Sady Starý Lískovec lidem každoročně na jaře zpřístupňuje sady s tisíci stromů, aby si zájemci užili jarní krásu a mohli se s ní zvěčnit. Kvést začíná i sousední sad se švestkami, do kterého lidé také mohou zavítat. ČTK to řekl ředitel společnosti Vít Blaha.

Vstup do rozkvetlého sadu broskvoní lidé najdou u křižovatky ulic Lány a Ukrajinská. "Broskvoně jsou nyní v plném květu. Pomalu už začínají i švestky, předpokládáme, že ty plně pokvetou příští týden," uvedl Blaha. Do sadu přicházejí rodiny s dětmi, jednotliví fotografové, ale třeba i zamilované páry.

V sadu o rozloze 3,5 hektaru kvete na 2500 broskvoní čtyř odrůd. Volně na něj navazuje sad se švestkami, který má asi 2,5 hektaru. Vedle je ještě sad s jabloněmi o rozloze pěti hektarů. "Vše je volně přístupné, dekorace k focení si lidé mohou přinést libovolné. Lze použít třeba i nějaké ostříhané větve," uvedl ředitel.

Broskvoně letos vykvetly podle Blahy asi o dva až tři týdny dříve než loni. Loni si ale procházku rozkvetlým sadem kvůli počasí neužilo tolik lidí, bylo zima, foukal studený vítr. Špatné počasí se pak podle Blahy odrazilo i na úrodě, kdy ovocnáři sklidili asi 12 tun broskví v bio kvalitě. Letos by to podle Blahy mohlo být 20 až 25 tun.

Sad je přístupný veřejnosti od čtvrtka, podle Blahy zůstane otevřený ještě do příštího víkendu. To už broskvoně zřejmě budou probarvené i dozelena díky pučícím lístkům, plně rozkvetlý by měl být švestkový sad.

