Prodej hybridních vozů do konce července stoupl o čtvrtinu na 37.542 aut
"Čtvrtinový nárůst prodejů aut s hybridním pohonem dokládá, že tyto vozy získávají více a více na oblibě u českých řidičů. Ti vítají hlavně nízké provozní náklady s nižší ekologickou zátěží. Podobný trend očekávám i u plug-in hybridů," uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.
"Evidujeme nárůst zejména v oblasti hybridních pohonů, kde se podíl auto úvěrů za sledované období v roce 2025 oproti roku 2024 více než zdvojnásobil. V datech SDA na první pohled sice nemusí procento hybridních pohonů na celkových registracích vypadat nijak závratně, nicméně, jejich počet velmi rychle roste, plug-in hybridy dokonce rostou rychleji než čisté elektromobily," sdělil Jaroslav Kumbera ze společnosti Raiffeisen - Leasing. "Potvrzuje to trend posledních let, v rámci kterého kupující hledají kompromis mezi spalovacími a elektro pohony," dodal.
Celkový prodej nových aut od ledna do konce července vzrostl o pět procent na 143 456 vozů.
reklama