https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prodej-hybridnich-vozu-do-konce-cervence-stoupl-o-ctvrtinu-na-37.542-aut
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Prodej hybridních vozů do konce července stoupl o čtvrtinu na 37.542 aut

21.8.2025 14:28 (ČTK)
Prodej nových aut s hybridním pohonem za sedm měsíců letošního roku vzrostl meziročně o 24 procent na 37 542 vozů. Z toho prodej plug-in hybridů se zvýšil o 69 procent na 5920 aut. Prodej čistých elektromobilů se zvýšil o 60 procent na 7980 aut. Vyplývá to ze statistiky Svazu dovozců automobilů.
 
Nejprodávanější hybridní značkou je i nadále Toyota se 7245 vozy, druhá je Škoda s 5100 vozy a třetí je Mercedes-Benz s 2865 prodanými hybridními auty. Mezi elektromobily vede Škoda s 2824 auty, druhá je Tesla s prodejem 1241 vozů a třetí Volkswagen s 561 vozy.

"Čtvrtinový nárůst prodejů aut s hybridním pohonem dokládá, že tyto vozy získávají více a více na oblibě u českých řidičů. Ti vítají hlavně nízké provozní náklady s nižší ekologickou zátěží. Podobný trend očekávám i u plug-in hybridů," uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

"Evidujeme nárůst zejména v oblasti hybridních pohonů, kde se podíl auto úvěrů za sledované období v roce 2025 oproti roku 2024 více než zdvojnásobil. V datech SDA na první pohled sice nemusí procento hybridních pohonů na celkových registracích vypadat nijak závratně, nicméně, jejich počet velmi rychle roste, plug-in hybridy dokonce rostou rychleji než čisté elektromobily," sdělil Jaroslav Kumbera ze společnosti Raiffeisen - Leasing. "Potvrzuje to trend posledních let, v rámci kterého kupující hledají kompromis mezi spalovacími a elektro pohony," dodal.

Celkový prodej nových aut od ledna do konce července vzrostl o pět procent na 143 456 vozů.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Pražská EVVOluce

