Prodej nových elektromobilů v Česku stoupl do konce května o 17 procent na 6479 aut
Dominantní značkou na trhu elektromobilů je Škoda Auto s 36 procenty. Tahounem byly modely Škoda Enyaq s 1269 registracemi a Škoda Elroq, u které ale 1068 prodaných aut znamená meziroční pokles o 12 procent. Společně s Teslou Model Y s 661 registracemi tvořily tyto tři modely téměř polovinu všech nových vozů. Meziročně si o 33 procent pohoršila Tesla Model 3 na čtvrtém místě. Na pátém místě skončila Toyota BZ4X.
"Sledujeme postupné posilování čínských výrobců. BYD se s 212 registrovanými elektromobily již prosadil mezi deset nejúspěšnějších značek a v první dvacítce se objevují také například Leapmotor (134 vozidel) a Xpeng (71 vozidel)," uvedl ředitel divize mobility a bezpečnosti Centra dopravního výzkumu Pavel Havránek.
Mezi hybridy se nejlépe dařilo Toyotě, která prodala 4165 aut. Na druhém místě je Škoda s 3802 vozy a třetí pozici drží Dacia s prodejem 2077 hybridních aut. Následují Mercedes-Benz a Volvo.
Celkový prodej nových aut na českém trhu vzrostl od ledna do konce května o tři procenta na 103.412 vozů.
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Všechny komentáře (1)
Pavel Hanzl7.6.2026 19:56
Jsem zvědavý na Epiq od Škodárny za 600 tisíc, ta by mohla být super.