https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prodej-novych-elektromobilu-v-cesku-stoupl-do-konce-kvetna-o-17-pct-na-6479-aut
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Prodej nových elektromobilů v Česku stoupl do konce května o 17 procent na 6479 aut

7.6.2026 12:10 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Chris Hunkeler / Flickr
Prodej nových elektromobilů v Česku vzrostl letos do konce května meziročně o 17 procent na 6479 vozů. Registrace nových hybridů se zvýšily o 15 procent na 29 722 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
 
Podíl elektromobilů na trhu nových osobních aut se tak zvýšil na 6,3 procenta z loňských 5,5 procenta. Hybridy letos zatím tvoří 29 procent trhu. "Elektromobily zaznamenaly letos dvojciferný růst. Téměř shodným tempem se daří růst i hybridům, i když z výrazně vyšší základny. Společným jmenovatelem pro zájem o obě kategorie je zdražování pohonných hmot kvůli krizi na Blízkém východě, což se bude promítat do tržní nálady zákazníků i v dalších měsících," uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Dominantní značkou na trhu elektromobilů je Škoda Auto s 36 procenty. Tahounem byly modely Škoda Enyaq s 1269 registracemi a Škoda Elroq, u které ale 1068 prodaných aut znamená meziroční pokles o 12 procent. Společně s Teslou Model Y s 661 registracemi tvořily tyto tři modely téměř polovinu všech nových vozů. Meziročně si o 33 procent pohoršila Tesla Model 3 na čtvrtém místě. Na pátém místě skončila Toyota BZ4X.

"Sledujeme postupné posilování čínských výrobců. BYD se s 212 registrovanými elektromobily již prosadil mezi deset nejúspěšnějších značek a v první dvacítce se objevují také například Leapmotor (134 vozidel) a Xpeng (71 vozidel)," uvedl ředitel divize mobility a bezpečnosti Centra dopravního výzkumu Pavel Havránek.

Mezi hybridy se nejlépe dařilo Toyotě, která prodala 4165 aut. Na druhém místě je Škoda s 3802 vozy a třetí pozici drží Dacia s prodejem 2077 hybridních aut. Následují Mercedes-Benz a Volvo.

Celkový prodej nových aut na českém trhu vzrostl od ledna do konce května o tři procenta na 103.412 vozů.

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PH

Pavel Hanzl

7.6.2026 19:56
Konečně i čecháčkové začínají chápat, žo to celé není o lobbingu oteplovací lobby, nebo buzerací z Bruseli. Čím víc se bude zdražovat ropa (a konec je v nedohlednu), tak se budou elkáry prodávat víc, i střešní fve se budou montovat i když zařezali Zelenou úsporu.
Jsem zvědavý na Epiq od Škodárny za 600 tisíc, ta by mohla být super.
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