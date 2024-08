Prodejci: Zemědělské stroje velmi pokročily, jeden dnes zvládne práci pěti

Petr Blažek 25.8.2024 07:38 Reaguje na smějící se bestie

Samozřejmě jak co a kam. Tolik propagovaný velký kombajn je určen hlavně na trhy v zámoří ( USA, Austrálie, Brazílie..) My bychom o něj nestály. Jeho velikost je už problém třeba při přepravě, ale i na poli. Například vám lehne obilí a takto velká lišta musí mít problém v členitém terénu to vysbírat. Mnohdy stačí, když vám jarní ječmen projde deštěm a on si takzvaně sedne , to znamená, že se snažíte oseknout klásky, které jsou třeba i jenom 10 cm nad zemí. Další nevýhodou je váha tohoto stroje. Naše firma byla jedna z prvních v ČR, která přešla na pásové podvozky, kvůli rozložení hmotnosti stroje. Jenže za těch 20 let se váha strojů zdvojnásobila a pásy zůstaly skoro stejné. Takže takový kombajn by byl za mokra u nás skoro nepoužitelný.

Jiná věc jsou traktory, které pracují při hlubokém zpracování se šířkou strojů okolo 6 m. tam se se zvyšujícím se výkonem motorů opravdu zvyšuje produktivita většiny prací. Ale i tam se dostáváte na hranici přenosu kroutícího momentu na podložku.

Hlavním velkým problémem nové techniky o které se v takovýchto oslavných článcích nepíše je cena. Již jsem ve svých zdejších příspěvcích prokazoval jak zásahy vrchnosti a dotace násobí ceny. A bohužel to pokračuje. Před 15 lety stál běžný kombajn do 5 milionů, velký pásový do 10. Dnes chtějí 15-25milionů. Ovšem cena pšenice je stále do 5000 za tunu. To znamená, že ke kvalitní a elektronikou vybavené technice se dostanou pouze velké firmy s velkým výkonem a naopak firmy, které mají z různých důvodů (převážně politických) snadný přístup k dotacím. Běžné střední firmy se musí snažit kupovat různě ojetou techniku.

