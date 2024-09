Prodloužit čas na námitky k CHKO Krušné hory ze zákona nelze, uvádí ministerstvo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prodloužit termín pro námitky k záměru vzniku Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory, jak chce zastupitelstvo Karlovarského kraje, podle zákona nelze. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. Na posledním jednání zastupitelstva Karlovarského kraje se proti záměru ostře ohradil starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Ač je jinak součástí krajské koalice, kritizoval vedení kraje, že svůj souhlas, byť s výhradami, se starosty dotčených obcí neprobralo. Návrh, aby kraj požádal o pozastavení záměru, neprošel. Zastupitelstvo ale uložilo hejtmanovi Petru Kulhánkovi (za STAN), aby usiloval o prodloužení termínu pro podání námitek. Podle ministerstva je ale lhůta daná zákonem.Na návrh božídarského starosty Horníka zastupitelstvo uložilo, aby se hejtman pokusil prodloužit lhůtu do konce letošního roku. Veřejnou vyhlášku o oznámení o předložení záměru ministerstvo zveřejnilo 25. července. "Vlastníci nemovitostí dotčení navrhovanou ochranou, zapsaných v katastru nemovitostí, mohou uplatnit své námitky ve lhůtě 90 dnů od dne doručení oznámení veřejnou vyhláškou na portálu veřejné správy," uvádí se ve vyhlášce.

Podle mluvčí ministerstva prodloužení termínu zákon neumožňuje. "Lhůta pro podání námitek k záměru vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory (k vymezení hranice CHKO a bližších ochranných podmínek) je 90 dní. Délku stanovuje zákon o ochraně přírody a krajiny, není možné ji proto prodlužovat. Lhůta je ale dostatečně dlouhá, v tuto chvíli nejsme ještě ani v její polovině," uvedla Krejčí. "Díky tomu máme stále prostor pro jednání s dotčenými obcemi, což se děje a bude dít i nadále," doplnila.

Souběžně s tímto termínem se mohli lidé i úřady vyjadřovat k zonaci budoucího CHKO, a to do konce srpna. I to bylo terčem kritiky Božího Daru s tím, že přes prázdniny obce většinou jednání zastupitelstva nemívají. "Měsíční lhůta pro připomínkování zonace se stanovuje pro zjištění zájmu dotčených subjektů o připomínkování návrhu vymezení zón a určení okruhu osob, se kterými povede Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) další jednání v této věci. Nejedná se tedy o termín, kdy bude jednání o připomínkách zonace uzavřeno," doplnila mluvčí ministerstva.

Podle Horníka se záměrem nesouhlasí nejen Boží Dar, ale i další obce. "My, kteří žijeme v tom prostředí, budeme muset na cokoliv mít papír od ochránců. Když budu chtít postavit králikárnu, budu muset mít svoje vlastní stanovisko. Vy, místo abyste měli na zřeteli to, že tam žijou lidé a že to je obrovské území Karlovarského kraje, tak jste ani neměli snahu nás sezvat," vytknul Horník vedení kraje.

Náměstek hejtmana Karel Jakobec (ODS) upozornil, že záměr neřídí kraj, ale ministerstvo životního prostředí a AOPK. Jak řekl, osobně ve vzniku CHKO Krušné hory vidí výhodu v tom, že místo mnoha jednotlivých úřadů, které mohou mít odlišné názory, bude ochranu přírody koordinovat jeden orgán, vedení CHKO. Podle Horníka ale bude záležet na tom, kdo ho povede.

reklama