https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/projekt-nejvetsi-baterie-na-svete-si-zajistil-financovani-pro-stavbu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Projekt největší baterie na světě si zajistil financování pro stavbu

10.9.2025 18:45 | LONDÝN (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Největší projekt baterie pro uchování elektřiny na světě si zajistil financování 750 milionů liber (21,2 miliardy Kč) ze soukromých a veřejných zdrojů, a je tak možné okamžitě začít s jeho stavbou. Systém o výkonu 1,4 gigawattu postaví firma Fidra Energy v severní Anglii. Projekt představuje významný krok v přechodu Británie na obnovitelné zdroje energie, napsala agentura Bloomberg.
 
Projekt nazvaný Thorpe Marsch by mohl potenciálně poskytnout energii více než 785 000 domácností. Oznámení přichází v době, kdy Británie přidává rekordní množství větrných a solárních kapacit, ale potřebuje více možností, jak tuto elektřinu skladovat. V současnosti jsou plynové generátory hlavním způsobem, jakým země udržuje dodávky elektřiny v době nepříznivého počasí, takže projekty baterií mají pomoci tuto situaci změnit, aby energetický sektor mohl dosáhnout klimatických cílů pro rok 2030.

Fidra Energy podepsala dlouhodobé smlouvy o odběru zhruba 80 procent kapacity projektu se společnostmi Electricité de France (EDF), Octopus Energy a Statkraft. Provoz zařízení by měl být zahájen v polovině roku 2027. Nachází se v hrabství South Yorkshire, které je volebním obvodem britského ministra energetiky Eda Milibanda.

Agentura Bloomberg upozornila, že Thorpe Marsch je největším projektem podle instalovaného výkonu, kterému se podařilo si zajistit financování. Podle kapacity, tedy množství energie, které může uložit, je největší čínský projekt v oblasti vnitřního Mongolska. Jeho kapacita činí 6019 megawatthodin (MWh), zatímco kapacita britského projektu je 3100 MWh.

Firmě se podařilo pro projekt získat půjčku 594 milionů liber od konsorcia mezinárodních věřitelů zahrnujícího ABN Amro Bank a China Minsheng Banking Corp. Dalších 445 milionů liber poskytnou institucionální investor EIG a státní fond bohatství.

Hlavními problémy pro developery bateriových úložišť jsou schválení plánů a připojení k síti. Tato konkrétní lokalita má termín připojení k síti rok 2027, takže by na projekt neměla mít dopad současná reorganizace pořadníku pro připojení k elektrické síti, která může způsobit zpoždění v připojení, dodal generální ředitel Fidra Energy Chris Elder. Projekt se také nachází v areálu bývalé uhelné elektrárny a díky tomu bylo možné při plánování snáze překonat řadu překážek.

Fidra Energy také pokračuje v dalším projektu bateriového úložiště o výkonu 500 megawattů v Nottinghamshire. Po dokončení budou mít tyto dvě lokality na celkové skladovací kapacitě potřebné ke splnění cílů britské vlády pro rok 2030 podíl 11 procent.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

