Prostějovští zastupitelé schválili memorandum o plazmovém zplyňování odpadu

Zastupitelstvo Prostějova minulý týden po dlouhé diskuzi schválilo memorandum o spolupráci s firmami PGP Terminal a MT, které v nedalekých Mostkovicích plánovaly postavit zařízení na plazmové zplyňování odpadu. Proti tomuto záměru se ale v petici vyslovila více než polovina obyvatel Mostkovic a nakloněn mu není ani tamní obecní úřad. Podle primátora Františka Jury (ANO) je memorandum právně nezávazné a není v něm ani uvedena lokalita, kde má zařízení na plazmové zplyňování odpadu být. Výběr místa bude na firmách PGP Terminal a MT. Radnice zvažuje i jiné možnosti likvidace komunálního odpadu po roce 2030, kdy nebude možné jeho skládkování. "Je to pouze jedna z variant," komentoval dnes memorandum Jura.Memorandu podle zástupců radnice otevře cestu ke spolupráci města s firmou PGP Terminal, díky které by si Prostějov mohl v příštích letech zajistit ekologicky a finančně výhodné odstraňování komunálního odpadu. Prostějov totiž letos vystoupil ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, která má pro města a obce zajišťovat společnou likvidaci komunálního odpadu. Radnice má v záloze ještě spalovnu na tuhá alternativní paliva v Brně a společnost FCC ČR plánuje v Prostějově vybudovat linku na výrobu tuhého alternativního paliva z odpadu.

Radnice podle Jury bude moci díky memorandu být u přípravy tohoto nákladného projektu, přičemž výběr lokality pro umístění technologie bude na firmách PGP Terminal a MT. "Je to aktivita společnosti, která městu nabízí řešení, co s komunálním odpadem po roce 2030," uvedl Jura. Podle něj je Prostějov největším producentem komunálního odpadu v regionu, a chce mít proto možnost ovlivňovat strategii jeho budoucí likvidace i nastavení cen za tuto komoditu. "Možná budou další společnosti, které nám nabídnou řešení, co s komunálním odpadem," podotkl. Opozice neúspěšně navrhla, aby zastupitelstvo projednání tohoto materiálu odložilo.

Firmy PGP Terminal a MT chtěly původně zařízení na plazmové zplyňování odpadu postavit v Mostkovicích, proti záměru se postavila více než polovina obyvatel obce a její vedení zvažovalo vyhlášení referenda. Zastupitelstvo Mostkovic nedávno oznámilo, že firma MT stáhla žádost o změnu územního plánu obce, která by v areálu bývalého vojenského opravárenského podniku tuto stavbu umožnila. "V této souvislosti není důvod pro vyhlášení konání místního referenda," uvedlo.

Také kvůli záměru firmy FCC postavit v Prostějově linku na výrobu tuhého alternativního paliva vznikla petice, která požaduje jeho zrušení. Autoři petice z řad opozičních zastupitelů upozornili na to, že zařízení má ročně zpracovat až 50.000 tun odpadu. "Linka má vzniknout 150 metrů od obytné zástavby a odpad se do ní bude dovážet ze širokého okolí. Dojde tak k narušení kvality života mnoha Prostějovanů a zhorší se kvalita ovzduší i dopravní situace ve městě," uvedlo v tiskové zprávě hnutí Na Rovinu!, které petici pořádá spolu s Piráty a spolkem Ajdony.

