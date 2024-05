Provozovatel: Elektroloď je velká investice, je ale ekonomičtější i tišší

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | prague-boats.cz Bella Bohemia - zcela elektrická loď, která pluje v Praze.

Investice do lodí s elektrickým pohonem jsou sice násobně vyšší než investice do lodí s klasickým motorovým pohonem, jejich provoz je ale naopak mnohem ekonomičtější. Uvedl to Richard Vojta, výkonný ředitel a zakladatel společnosti Prague Boats, která v Praze provozuje výletní lodě a parníky. Nevýhodami elektrolodí je kromě vysoké pořizovací ceny také menší dojezd. Výhodou jsou kromě ekonomického provozu nulové emise a nízká hlučnost lodě. Loď bez motoru také méně vibruje, což zvyšuje komfort plavby, uvedl Vojta.U elektrických lodí, stejně jako u elektromobilů, se podle Vojty provozovatelům snižují náklady na provoz například o pravidelný servis motoru. Levnější je i samotný pohon. "Společnost Prague Boats pokrývá celoročně přibližně polovinu spotřeby elektrické energie pro provoz elektrolodí z vlastních solárních panelů v přístavišti," uvedl Vojta. V teplých měsících jsou to podle něj až dvě třetiny spotřeby.

Prague Boats jsou podle Vojty jedinou společností, která na Vltavě provozuje velké lodě na výhradně elektrický pohon. "Ostatní provozovatelé lodní dopravy v Praze využívají vesměs dovezené starší motorové lodě, případně malé motorové lodě," uvedl. Elektrolodě Prague Boats jsou podle Vojty vytíženější než ostatní lodě, poptávka po nich je velká. Zájem o ekologické plavby navíc nemají jen Pražané. "Přijíždějí zájemci z celého světa, aby plavbu na nich mohli zakusit," dodal. Ceny plaveb lodí s elektrickým a motorovým pohonem se neliší.

Prague Boats začal nejdřív s výměnou motorů za typy s nižšími emisemi a na historické parníky instaloval kotle s nízkoemisním spalováním. První menší loď Elektronemo na elektrický pohon spustila firma v roce 2008. Aktuálně má ve flotile tři menší lodě na plně elektrický pohon a několik lodí s hybridním pohonem. První velkou plně elektrickou lodí schválenou podle předpisů pro provoz na evropských vodních tocích, tedy v Česku i v Evropě, byla v roce 2019 loď Bella Bohemia. Splnit podmínky pro provoz lodí na řece je podle Vojty náročnější než získat oprávnění pro provoz lodí v klidných vodách, například na přehradách.

Představitelé Prague Boats dnes na Vltavě slavnostně pokřtili svou třetí velkou elektrickou loď, kterou se po Bella Bohemia a Marie d´Bohemia stala Anna Carolina. Katamarán s délkou 33 metrů a šířkou téměř deset metrů má kapacitu 250 lidí, je vybaven klimatizací a vyhříváním.

Společnost v současnosti provozuje více než 20 velkých a malých lodí, v případě potřeby pomáhá hlavnímu městu s provozováním přívozů. Výhledově holding plánuje plnou elektrifikaci flotily s výjimkou například historického parníku Vltava, který je technickou památkou. Instalace elektrického kotle na tento parník by byla zřejmě nemožná, dodal Vojta.

