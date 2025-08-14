https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prutoky-v-tocich-na-jihovychode-cr-se-pohybuji-mezi-10-az-30-pct-prumeru
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Průtoky v tocích na jihovýchodě ČR se pohybují mezi 10 až 30 procenty průměru

14.8.2025 19:29 (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Průtoky v řekách v povodí Moravy a Dyje jsou pod normálem, nejčastěji mezi 10 až 30 procenty obvyklého stavu. Zhruba 15 míst je i pod hranicí sucha. ČTK to řekla mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
 
V uplynulém týdnu se na území povodí Moravy a Dyje vyskytly srážky s úhrnem do deseti milimetrů, například ve stanici Bystřička šlo o 6,7 milimetru, stanici Valašské Meziříčí 6,5 milimetru a stanici Dolní Morava 6,4 milimetru, tedy 6,4 litru na metr čtvereční. Hladiny řek ale převážně klesají.

"Celková hydrologická situace v povodí Moravy však zůstává i nadále napjatá a průtoky se nejčastěji pohybují mezi deseti až 30 procenty průměrných měsíčních hodnot," uvedl mluvčí. V přibližně 15 profilech zůstávají hladiny řek pod hranicí sucha, například řeka Jihlava v Ptáčově, řeka Oslava v Oslavanech nebo řeka Svratka ve Veverské Bítýšce.

Nízké jsou také přítoky do vodních nádrží. Třeba přítok do vodárenské nádrže Vír odpovídá 34 procentům průměru, přítok do vodní nádrže Vranov 25 procentům. Víc vody he v řekách v horní části povodí Moravy. Například řeka Desná v Šumperku je na 60 procentech průměrného průtoku, řeka Morava v Moravičanech na 83 procentech, Březná v Hoštejně na 65 pricentech.

Významné vodní nádrže v povodí Moravy a Dyje mají téměř plné zásobní prostory a jejich naplněnost se pohybuje od 52 procent (vodní dílo Hubenov) až do 100 procent (VD Jevišovice, VD Bystřička, VD Horní Bečva, VD Plumlov).

Situaci pomáhají zlepšit vodní nádrže, které vodou uvolněnou ze svých zásob pomáhají zajistit ekologické funkce toků. Významné vodní nádrže tak za uplynulý týden vypustily do toků o 2,3 milionů metrů krychlových více vody, než kolik do nich přiteklo. "Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky," doplnila mluvčí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Loužička na půdě mezi zelení Foto: Depositphotos Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha Orlická přehrada Foto: Depositphotos Hladina vody v orlické přehradě klesla od začátku května o tři metry Loužička na půdě mezi zelení Foto: Depositphotos Intersucho: Díky dešťům v povrchové vrstvě půdy sucho není, v hloubce přetrvává

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

14.8.2025 20:38
To je dost děsivé, pokles o 70% je už začínající katastrofa. A to letos prší celkoem obstojně, zvláště v červenci. A našim ropáčkům se stále nechumelí, nepochopitelné.
Odpovědět

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 66

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

Diskuse: 11

Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr

Diskuse: 1

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 27
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist