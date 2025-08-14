Průtoky v tocích na jihovýchodě ČR se pohybují mezi 10 až 30 procenty průměru
"Celková hydrologická situace v povodí Moravy však zůstává i nadále napjatá a průtoky se nejčastěji pohybují mezi deseti až 30 procenty průměrných měsíčních hodnot," uvedl mluvčí. V přibližně 15 profilech zůstávají hladiny řek pod hranicí sucha, například řeka Jihlava v Ptáčově, řeka Oslava v Oslavanech nebo řeka Svratka ve Veverské Bítýšce.
Nízké jsou také přítoky do vodních nádrží. Třeba přítok do vodárenské nádrže Vír odpovídá 34 procentům průměru, přítok do vodní nádrže Vranov 25 procentům. Víc vody he v řekách v horní části povodí Moravy. Například řeka Desná v Šumperku je na 60 procentech průměrného průtoku, řeka Morava v Moravičanech na 83 procentech, Březná v Hoštejně na 65 pricentech.
Významné vodní nádrže v povodí Moravy a Dyje mají téměř plné zásobní prostory a jejich naplněnost se pohybuje od 52 procent (vodní dílo Hubenov) až do 100 procent (VD Jevišovice, VD Bystřička, VD Horní Bečva, VD Plumlov).
Situaci pomáhají zlepšit vodní nádrže, které vodou uvolněnou ze svých zásob pomáhají zajistit ekologické funkce toků. Významné vodní nádrže tak za uplynulý týden vypustily do toků o 2,3 milionů metrů krychlových více vody, než kolik do nich přiteklo. "Vodárenské odběry a minimální průtoky pod vodními díly jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky," doplnila mluvčí.
