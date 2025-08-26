https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prutoky-v-tocich-na-jihu-moravy-se-nekde-pohybuji-i-pod-deseti-procenty-normalu
Průtoky v tocích na jihu Moravy se někde pohybují i pod deseti procenty normálu

26.8.2025 14:20 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Zdroj | Povodí Moravy
Průtoky v tocích na jihu Moravy se aktuálně někde pohybují i pod deseti procenty normálu, což je problém pro zachování biologického života v tocích i pro kvalitu vody. Jde především o drobnější vodní toky a toky, kterým nepomohou vodní nádrže, informovala mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Jih Moravy se letos v létě potýká se suchem kvůli nedostatku srážek.
 
Průtoky v tocích na jižní Moravě se nejčastěji pohybují mezi deseti až 30 procenty obvyklých srpnových průtoků. Nízké průtoky pak vykazují především drobné vodní toky a toky, do kterých nelze pustit více vody z vodní nádrže. Například řekou Rokytnou v Moravském Krumlově protéká jen pět procent obvyklého množství v tomto měsíci, řekou Jevišovkou na přítoku do nádrže Jevišovice šest procent, Loučkou v Dolních Loučkách 14 procent a řekou Trkmankou ve Velkých Pavlovicích 15 procent.

Lépe jsou na tom toky pod vodními díly, kdy nádrže vypouštějí více vody, než kolik do nich přitéká. Zajišťují tak povolené odběry vody a zabezpečují minimální průtoky v tocích. Za uplynulý týden například vodní nádrž Vranov vypustila do řeky Dyje o 2,6 milionu metrů krychlových vody více, než kolik do ní přiteklo. Nádrže Nové Mlýny pak o 8,7 milionu metrů krychlových více. Celkem šlo o 14 milionů metrů krychlových vody navíc.

"Vzhledem k nízkým hodnotám přítoku tak hladiny vody v nádržích postupně poklesávají. Například v nádrži Vranov je hladina snížena o tři metry, v nádrži Nové Mlýny o 0,8 metru a v nádrži Brno o 0,4 metru," uvedla mluvčí.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, víc než 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.

