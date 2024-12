Průzkum: Přijetí novely lesního zákona podporují tři čtvrtiny lidí

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixabay

Přijetí novely lesního zákona, která například prodlužuje lhůtu pro obnovu lesů ze dvou na pět let, podporují téměř tři čtvrtiny lidí. Vyplývá to z průzkumu prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos mezi 1000 respondenty, který si letos v listopadu nechalo zhotovit Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů (SVOL). Podle soukromých vlastníků jsou výsledky průzkumu signálem pro zákonodárce, aby nový lesní zákon, který míří do Poslanecké sněmovny ČR, schválili co nejdříve. Průzkum má ČTK k dispozici.Podle průzkumu se 73 procent respondentů domnívá, že vlastníci by měli mít větší volnost při rozhodování o hospodaření ve svých lesích. S tím počítá i nový lesní zákon, který by měl podle sdružení zajistit modernější přístup ke správě lesů a jejich dlouhodobou udržitelnost. Cílem novely je mimo jiné zvýšit pestrost lesů, usnadnit jejich přizpůsobení se změnám klimatu, snížit vlastníkům náklady a povinnosti, řekl už dříve ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

"Potřebujeme legislativu, která umožní vlastníkům pružněji reagovat na měnící se klima, periody sucha a větrné či hmyzové kalamity v budoucnu. Bez těchto změn riskujeme nejen ztrátu kvality našich lesů, ale i schopnost je efektivně spravovat,“ řekl předseda SVOL Jiří Svoboda.

Na otázku, jaký problém ohrožuje budoucnost českých lesů, přes polovina dotázaných uvedla zastaralý lesnický zákon. Podle zhruba tři čtvrtiny lidí lesy ohrožuje klimatická změna, téměř 90 procent lidí považuje za hrozbu kůrovcové kalamity. Přemnoženou zvěř, která komplikuje obnovu lesa, považuje za vážný problém téměř 14 procent oslovených, naopak třetina uvedla, že přemnožená zvěř problém spíše není.

Ministerstvo zemědělství už dříve uvedlo, že podpoří sdružování vlastníků malých lesů do speciálních lesnických spolků, mělo by se o tom debatovat při projednávání předlohy, stejně jako o vzniku lesnicko-dřevařského fondu. Podle průzkumu si 76 procent myslí, že vznik fondu zaměřeného na osvětu a vzdělávání by byl přínosný.

Sdružení tvrdí, že fond by v Česku mohl podpořit popularizaci dřeva jako klíčové ekologické a obnovitelné suroviny. Spolky by podle Svobody drobným vlastníkům zajistily efektivní správu prostřednictvím sdíleného odborného lesního hospodáře, koordinace pěstebních a těžebních prací a výhodnějších podmínek pro nákup sazenic a materiálu. Drobní vlastníci, kterých je v ČR kolem 300.000, podle něj často postrádají zdroje, techniku a odborné znalosti potřebné ke správě svého lesa.

Výhrady k novele má ale ekologické Hnutí Duha a iniciativa Vědci pro les. Kritizují mimo jiné to, že novela umožní vysazovat do nestátních lesů monokultury. Zákon ve středu podpořila Sněmovna, posoudí ho ještě zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí.

