Průzkum: Většina Čechů by se ráda zbavila závislosti na uhlí

Svatá Prostoto 27.7.2020 14:15

"U umístění větrných elektráren by podle výsledků téměř polovina (45 procent) veřejnosti souhlasila s umístěním větrné elektrárny 700 metrů od obce," ...

to je pravda, třeba s tím, že to bude 700 m od Klánovic fakt problém nemám. Je to tak 20 km vzdušnou čarou:-).



" ... třetina lidí souhlasí se vzdáleností 350 metrů od posledního domu obce." ... otázka kolik z té třetiny má bydlí v tom posledním domu obce:-DDD



Bože, to je anketa ... to je nějaký socio test nakolik jsou lidi blbí, aby výsledky takové ankety brali vážně, nebo co to má být?

