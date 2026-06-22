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Průzkum: Zhruba polovina Čechů při investicích zohledňuje udržitelnost firem

22.6.2026 01:20 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Zhruba polovina Čechů při investicích zohledňuje, zda jejich peníze míří i do ekologicky šetrných a společensky odpovědných firem. Zároveň ale nechtějí, aby důraz na udržitelnost vedl ke snížení výnosu investic. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisenbank, jehož výsledky má ČTK k dispozici.
 
Fondy, které investují do udržitelných firem, upřednostňuje 48 procent Čechů, odmítá je 24 procent. Zbývající část nepovažuje toto téma za důležité. Více preferují ekologické a společensky odpovědné investice ženy a mladší generace. Mezi ženami je upřednostňuje 54 procent dotázaných, mezi lidmi do 30 let 58 procent dotázaných.

"Češi dnes při investování stále více zohledňují nejen možné zhodnocení peněz, ale také to, jaký dopad mají jejich investice na společnost nebo životní prostředí. U mladších generací je vidět, že odpovědnost a udržitelnost začínají být přirozenou součástí finančního rozhodování," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Průzkum ale zároveň ukázal, že lidé nechtějí, aby udržitelnost projektů ohrozila výnos vložených peněz. Čtyři z deseti investorů uvádějí, že by výnos ekologicky zaměřených investic měl zůstat stejný jako u běžných projektů. Přibližně třetina respondentů by byla ochotna přijmout mírně nižší výnos, pokud by jejich investice podporovala výhradně takzvané zelené projekty.

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