Průzkum: Zhruba polovina Čechů při investicích zohledňuje udržitelnost firem
22.6.2026 01:20 (ČTK)
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"Češi dnes při investování stále více zohledňují nejen možné zhodnocení peněz, ale také to, jaký dopad mají jejich investice na společnost nebo životní prostředí. U mladších generací je vidět, že odpovědnost a udržitelnost začínají být přirozenou součástí finančního rozhodování," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Průzkum ale zároveň ukázal, že lidé nechtějí, aby udržitelnost projektů ohrozila výnos vložených peněz. Čtyři z deseti investorů uvádějí, že by výnos ekologicky zaměřených investic měl zůstat stejný jako u běžných projektů. Přibližně třetina respondentů by byla ochotna přijmout mírně nižší výnos, pokud by jejich investice podporovala výhradně takzvané zelené projekty.
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