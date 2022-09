První výzva z Fondu malých projektů Turow by měla být vyhlášena už v říjnu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Už v říjnu by měla být vyhlášena první výzva z Fondu malých projektů Turow, jehož vytvoření bylo jedním z bodů mezivládní dohody Česka a Polska o spolupráci při řešení dopadů těžby hnědého uhlí v polském povrchovém dole Turów. Liberecký kraj teď schválil svůj letošní příspěvek do fondu 125 000 eur (tři mil.Kč). V programu bude každoročně k dispozici přes 12 milionů korun na projekty z oboru životního prostředí, řekl krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti).

"Účelem Fondu je posílení ochrany životního prostředí České a Polské republiky v okolí polského hnědouhelného dolu, z fondu budou financovány místní a regionální projekty. Není to částka úplně velká, ale když to budeme násobit deseti nebo podle přání polských kolegů 20 lety, podle délky těžby, tak to budou poměrně zajímavé peníze, které by v té krajině měly být vidět. Je to podle mě jeden z dobrých výsledků česko-polské mezivládní dohody," doplnil liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Do Fondu malých projektů Turow se polská a česká vláda, Dolnoslezské vojvodství a Liberecký kraj zavázaly dávat rovným dílem dohromady 500 000 eur ročně (12,3 mil.Kč). Polskou polovinu ale podle Půty nakonec celou platí stát, Liberecký kraj proto podle něj bude usilovat o to, aby tomu tak bylo i na české straně. Letos a příští rok ale zatím kraj počítá, že svou čtvrtinu zaplatí. "Jsou to peníze, které by měly být využity přeshraničně, ideálně na společné projekty českých a polských obcí," řekl Půta.

Klíčová bude podle Židka podpora projektů zaměřených na zadržení vody v krajině. "Projekty na podporu retence vody budou mít velký vliv na vodu, která je zdrojem pro studny v oblasti, takže se dá říct, že pokud něco můžeme udělat rychleji než nějaké dlouhodobé záměry, tak jsou to právě tyhle malé projekty, které budou umožňovat zasakování srážek," dodal. V prvním roce mohou o dotace žádat jen obce, v dalších letech by se měla podle Židka podpora rozšířit i na další subjekty. Maximální výše podpory je 100 000 eur (2,5 mil.Kč).

Peníze z Fondu malých projektů nejsou jediné, které bude možné využít. Liberecký kraj počátkem roku v rámci kompenzací dostal z Polska 35 milionů eur (860 mil.Kč), které bude rozdělovat z Fondu Turow. Tyto peníze jsou určené na velké projekty na výstavbu vodohospodářské infrastruktury v pohraničních oblastech dotčených těžbou a na monitoring dopadů těžby. Ve fondu zůstanou také úroky, rozhodli na jaře liberečtí krajští zastupitelé.

