Psycholog: Za odmítnutím evakuace může být i nevědomé popření rizika

Za odmítnutím evakuace může být například nevědomé popření rizika nebo strach o vlastní majetek. Většina lidí ale podle něj složkám integrovaného záchranného systému (IZS) důvěřuje a dobře spolupracuje. Na dotaz ČTK to uvedl psycholog Ministerstva vnitra ČR a člen Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA Štěpán Vymětal. Přímo zasaženým lidem nejvíc pomůže praktická pomoc a možnost rozhovoru, citlivější by měli omezit přísun informací z médií na klíčové zprávy.Přestože média přinášejí příběhy lidí, kteří se odmítají evakuovat, většina podle něj spolupracuje. "Bagatelizace rizika může být obranným mechanismem proti vlastní nejistotě, úzkosti či strachu. U některých může jít o nápodobu chování druhých lidí v okolí či potřeba deklarovat před druhými, 'že se nebojím'," popsal možné důvody, proč lidé své domy opustit odmítají.

Mezi dalšími uvedl strach o majetek či z rabování, obavu z nového prostředí, kam by byli evakuovaní, nebo pocit studu, že by zatěžovali druhé nebo byli závislí na jejich pomoci. Může se to podle něj týkat například lidí ze zranitelných skupin, jako jsou senioři, nebo lidí se speciálními potřebami. Dalším důvodem podle něj může být předchozí zkušenost s povodní a postoj "to už známe, počkáme radši doma, voda zase klesne".

Lidem, které velká voda přímo zasáhla, podle něj v současné době nejvíc pomáhá praktická pomoc, jejich blízcí by jim měli být k dispozici k rozhovoru a vyslechnutí. Některé lidi podle něj podpoří i rozhovor na lince důvěry, kde mohou sdílet své zkušenosti, zjišťovat informace, poradit se nebo pustit své emoce. "Buďme všímaví k lidem ve svém okolí a nabízejme jim praktickou pomoc, naslouchejme," uvedl.

Zároveň je pro ně podle Vymětala důležité průběžně odpočívat, vyspat se, dodržovat základní rutiny a pečovat o sebe. "Všichni lidé potřebují včasné, pravdivé a přiměřené informace. O tom, co se stalo, co probíhá, jaké zdroje pomoci jsou k dispozici," dodal s tím, že vhodné je například asistenční centrum pomoci na webu Hasičského záchranného sboru ČR.

"Povodně jsou těžkým obdobím, kdy je důležité zachovat klid, spolupracovat, pomáhat si navzájem a usilovat o dobré vztahy," dodal.

Lidem, kteří jsou citlivější a současnou situaci nesnášejí dobře, doporučuje ale sledovat jen klíčové zprávy a přísun dramatických obrazů a příběhu limitovat. "Důležité jsou informace přiměřené a z ověřených zdrojů. Média mohou psychickou zátěž na lidi také přenášet a zesilovat," vysvětlil Vymětal. Varoval také, že na sociálních sítích se šíří věci nepřesné, zkreslené nebo fámy.

S dětmi je vhodné mluvit přiměřeně věku, najít si na rozhovor čas a posílit jejich pocit bezpečí. Možné je využít například doporučení neziskové organizace Locika. Podle něj mohou mít děti problémy se spánkem nebo soustředěním, pomůže jim co možná největší zachování běžného denního režimu.

