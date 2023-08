Čápy a další ptáky ohrožuje elektrické vedení, pomoci má nový metodický pokyn MŽP

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | J Brew / Flickr Za úrazy ptactva stojí zpravidla nevhodné konstrukce na sloupech elektrických vedení, kde ptáky ohrožují výboje elektrického proudu. Druhým závažným problémem jsou přímé nárazy ptáků do vodičů a zemnících lan elektrického vedení. Obě nástrahy jsou podle ministerstva každý rok osudné pro statisíce ptáků.

Životy čápů a dalších druhů ptáků by měl pomoci ochránit nový metodický pokyn ministerstva životního prostředí (MŽP). Definuje rizikové úseky elektrického vedení a stanoví postup při zviditelnění vodičů tak, aby letící ptáci mohli překážku včas zaregistrovat a dokázali se jí vyhnout. Ministerstvo dokument zveřejnilo ve věstníku

Nejlépe by ptáky před zraněním a usmrcením uchránilo uložení elektrického vedení do země. Tam, kde to není možné, a v rizikových lokalitách je podle ministerstva nutné vedení zviditelnit. Mezi rizikové oblasti patří například významné vodní nádrže a vodní toky, hnízdiště a tokaniště jednotlivých druhů ptáků a ornitologicky významné mokřady.

Pokyn určuje i jakým způsobem se musí jednotlivé části vedení označit v závislosti na výšce vedení, napětí i počtu vodičů. Využívat by se měly zviditelňovače, které posoudila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR) jako účinné. Přehled posudků je dostupný na webu AOPK ČR.

Druhým závažným problémem jsou přímé nárazy ptáků do vodičů a zemnících lan elektrického vedení. Obě nástrahy jsou podle ministerstva každý rok osudné pro statisíce ptáků.

"Vedení všech napěťových hladin mohou pro ptáky představovat překážky, které při přeletech nezaregistrují nebo se jim v letu nedokážou vyhnout. Nebezpečná jsou hlavně místa, na kterých vedení přetínají řeky, rybníky či procházejí v blízkosti významných hnízdišť nebo tahových shromaždišť ptáků. K nárazům dochází často za mlhy, deště, sněžení nebo v noci,“ vysvětluje Václav Hlaváč z AOPK ČR, který se dlouhodobě věnuje problematice vlivu fragmentace krajiny na populace volně žijících živočichů.

Česko křižuje téměř 250 000 kilometrů různých typů elektrických vedení, která mohou představovat nebezpečí pro ptáky. "Závažnost tohoto problému spočívá v tom, že nárazy do vodičů ohrožují zástupce téměř všech našich ptačích druhů, zejména však labutě, husy, čápy, jeřáby nebo volavky, ale i malé druhy, jako jsou potápky, chřástali nebo pěvci,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Zmírněním rizik pro ptactvo se zabývá pracovní skupina, ve které spolupracují zástupci provozovatelů distribuční sítě a přenosové soustavy, ministerstva průmyslu a obchodu, AOPK ČR a České společnosti ornitologické.

"Poslední oblastí, pro kterou zbývá vytvořit metodický pokyn je proces transferů čapích hnízd, kde již dnes realizujeme bezpečné přesuny a testujeme první ochranné prvky,“ shodli se zástupci distribuční sítě a přenosové soustavy z ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce a přenosové soustavy (ČEPS), kteří jsou součástí pracovní skupiny.

První metodický pokyn vydalo ministerstvo ve spolupráci s pracovní skupinou roce 2017. Stanovil postup při snižování rizika úrazů ptáků elektrickým proudem, který se vztahuje na venkovní elektrická vedení vysokého napětí.

