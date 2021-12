Putin pokládá za neférovou kritiku Ruska kvůli vysokým cenám plynu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Palácio do Planalto / Flickr Evropa si sama vytvořila s plynem vlastní problémy a měla by si je vyřešit taky sama, poznamenal Putin podle agentury Reuters.

Ruský prezident Vladimir Putin odmítl jako nespravedlivou kritiku, že Moskvu zavinila rekordně vysoké ceny plynu v Evropě. Koncern Gazprom podle něj plní všechny své závazky vůči odběratelům.

Putin při setkání s novináři upozornil, že Gazprom nejprve musí splnit své závazky, které má vůči zákazníkům podle dlouhodobých kontraktů, a až pak může dodávat plyn na okamžité (spotové) trhy. Z této situace tak podle ruského prezidenta těží země s uzavřenými dlouhodobými kontrakty, například Německo, které teď platí za plyn mnohem nižší ceny, než jsou nyní na trhu.

Německo dokonce může plyn přeprodávat sousedům, jak podle Putina svědčí reverzní chod plynovodu Jamal mezi Německem a Polskem. Domnívá se, že část ruského zemního plynu, dodaného do Německa, nakonec skončila na Ukrajině.

Evropa si sama vytvořila s plynem vlastní problémy a měla by si je vyřešit taky sama, poznamenal Putin podle agentury Reuters.

Ceny zemního plynu v Evropě se tento týden vyšplhaly na nová rekordní maxima poté, co se zastavily dodávky ruského plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Jamal. Moskva se letos v souvislosti s růstem cen plynu stala terčem obvinění, že se omezováním dodávek snaží přimět Německo a Evropskou unii k rychlému povolení provozu plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Rusko však taková obvinění odmítá.

Nord Stream 2 čelí kritice ze strany Spojených států a některých evropských zemí, podle nichž chce Moskva tento plynovod využít jako geopolitickou zbraň ke zvýšení závislosti Evropské unie na Rusku. Trasa plynovodu navíc obchází Ukrajinu, která tak zřejmě přijde o poplatky za tranzit.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí, včetně České republiky.

